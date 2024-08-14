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MLB／睽違1058天再登大聯盟 前獅隊洋投隔天就遭DFA
前中職統一獅隊洋投布萊威（Scott Blewett）昨日才迎來睽違1058天的大聯盟再登板，並幫助球隊擊敗皇家。不料雙城為了將頭號投手新秀馬修斯（Zebby Matthews）拉上大聯盟，今天就把布萊威指定讓渡（DFA）。
今年2月布萊威和雙城簽約，在3A出賽36場中有3場先發，主投51.2局飆52K，防禦率3.66。8月10日他被拉上大聯盟，主投1局繳出1K，用球數15顆有10顆好球，沒有被敲安。不過在作為後援出賽1場，便進入指定讓渡名單。
布萊威在2014年第二輪被皇家選中，不過僅在2020年與2021年為皇家出賽共5場，主投8局，防禦率3.38。去年季中他曾效力中職統一獅隊，7場先發拿下3勝3敗，防禦率3.95。
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