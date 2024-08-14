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MLB／MVP預測票選出爐！大谷穩居國聯第1、賈吉面臨挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大聯盟昨天公布最新一期MVP預測民調，國聯與美聯分別由道奇大谷翔平洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）排第1。

國聯沒有太大競爭力，儘管大谷翔平近期陷入低潮，仍獲得37張第一名選票。大谷在全壘打和攻擊指數方面都領先國聯，且有32次盜壘成功，有望成為史上第6位單季「40轟40盜」球員，將挑戰4年3度奪下MVP，並且與傳奇球星羅賓森（Frank Robinson）成為史上唯二在國聯和美聯都拿過MVP的球員。

國聯第2名是響尾蛇二壘手馬提（Ketel Marte），他拿下6張第1名選票。3到5名依序是紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）、費城人隊強打哈波（Bryce Harper）、大都會隊林多（Francisco Lindor）。

賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

賈吉這次投票獲33張第一名選票，他42支全壘打、106分打點、98次保送、攻擊指數（OPS）1.160、勝利貢獻值（fWAR）8.3、（bWAR）8.0都是大聯盟最佳。

皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）以12張第一名選票排第2。惠特近期手感火燙，7月過後打擊率高達4成42，還有10轟和33分打點。目前fWAR值8.1、bWAR值7.6，都只低於賈吉，成為賈吉MVP之路最大敵手。美聯3到5名依序是洋基索托（Juan Soto）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）。

大谷翔平 洋基 賈吉 道奇

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