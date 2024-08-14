MLB／貝茲歸隊不一樣 大谷翔平連兩場開轟
道奇隊日本球星大谷翔平的8月低潮看起來有上升趨勢，今天面對釀酒人隊在3局上轟出陽春砲，連續2場開轟，本季累積37轟續居國聯全壘打王，朝著單季49轟的速度前進中。
道奇隊與釀酒人隊之戰，大谷翔平作為先發指定打擊、第1棒，首打席敲出中外野飛球出局，3局上2出局後，將瑞伊（Colin Rea）的球轟到右外野第二層看台上，擊球初速109.3哩、飛行距離413呎。
到昨天之前，大谷翔平的8月打擊率是1成79，也讓打擊率持續下滑跌破3成保衛線，但在貝茲（Mookie Betts）歸隊後，最近2場都開轟，上一次連2場開轟已經是美國時間6月25日、26日。
大谷翔平目前打擊率2成98排名國聯第3，以37轟領先歐蘇納（Marcell Ozuna）的35轟，85分打點並列第二，仍有爭奪三冠王的可能性，而33次盜壘則並列第2，有機會達成「40轟、40盜」賽季。
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