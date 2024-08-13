MLB／相隔1058天重返大聯盟 前統一獅洋投：感覺像初登板
前中職統一獅隊洋投布萊威（Scott Blewett）相隔1058天，重返大聯盟投手丘，幫助雙城隊以8：3擊敗皇家隊。
布萊威上次在大聯盟出賽是2021年9月19日，當年為皇家出賽3場，後來在小聯盟打拼。他去年季中與統一獅簽約，留下先發7場，3勝3敗，防禦率3.95成績。
今年2月布萊威與雙城簽約重返美職體系，他在3A出賽36場（3場先發），主投51.2局送出52K，防禦率3.66，8月10日被拉上大聯盟。
布萊威本場主投1局，用球數15顆有10顆好球，投出1次三振，沒有被敲安打。巧合的是，這場比賽對手正好是老東家皇家，他受訪時說，「很多人說只有一次初登板機會，但這次感覺更像真的初登板，感覺真的很酷、很棒。」
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