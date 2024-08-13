MLB／神仙打架！勇士塞爾與巨人史奈爾三振秀合寫首見紀錄

勇士與巨人隊今天上演頂尖左投對決，「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）與2屆塞揚史奈爾（Blake Snell）都完全壓制打線，兩人皆無緣勝投，勇士最終在延長賽以1：0勝出。

史奈爾因快開季才簽約影響狀態，後來又遭遇傷病，導致成績不理想。不過他進入7月後重拾塞揚身手，曾在8月2日投出無安打比賽。

今天前6局史奈爾沒被敲出安打，7局上勇士首名打者歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出二壘安打，隨後又被歐森（Matt Olson）形成二、三壘有人，史奈爾飆出三振後退場，羅德里奎茲（Randy Rodríguez）接手後連飆2K，成功守住該半局。

塞爾主投7局被敲3安0失分，狂飆12K沒有保送。 美聯社

史奈爾總計主投6.1局只被敲2安0失分，投出11K和3保送，防禦率降至3.91。塞爾主投7局被敲3安0失分，狂飆12K沒有保送，防禦率降至2.61。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史奈爾和塞爾是史上第4對，同場各自飆出至少10K且被安打不到3支的投手組合，但他們是這4對中唯一都沒有失分的組合。

賽後勇士戰績62勝56敗名列國聯外卡第3，巨人落後勇士2.5場勝差。史奈爾受訪時強調，「我想進入季後賽，我相信我們會的，相信球迷們也一樣，我沒有理由認為我們做不到。」