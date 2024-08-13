MB／白襪代理教頭奪首勝被噴滿身 高蛋白佐番茄醬穀物片

大聯盟最爛球隊白襪隊上周開除總教練葛里佛（Pedro Grifol），由塞茲摩（Grady Sizemore）暫時代理教頭一職，今天白襪以12：2擊垮洋基隊，成為他執教生涯第一勝，賽後帶著濕透的頭髮、衣服受訪，被問到被噴了什麼？他笑答：「應該是高蛋白飲品吧！」

葛里佛帶著本季28勝89敗的慘澹戰績下台，塞茲摩接手前兩戰都輸給小熊隊，直到今天面對洋基隊，全場以18支安打攻下12分，打線開火打下新教頭首勝。

塞茲摩賽後走進記者會現場一身濕漉漉，被問到子弟兵們都噴了些什麼？他說：「應該是高蛋白飲品吧！還有聞到一些啤酒、一些開特力的味道，我不確定，可能還有一些刮鬍泡吧！」

敲出4安打攻下4分打點的一壘手席茲（Gavin Sheets）揭曉答案，包括穀物片、番茄醬、嬰兒粉，「他今晚可能要洗三次澡吧！但我覺得他會很享受。」