MLB／模擬訓練飆99英里「感覺很好」 遊騎兵狄葛隆盼今年回歸

遊騎兵兩屆塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天進行第2次實戰投打練習，展現良好狀態，第1球就飆出99英里（約159.3公里）。他也設下目標，希望能在今年回歸賽場，助隊再闖季後賽。

狄葛隆去年6月接受手肘韌帶置換手術，經過1年休息後，今天在遊騎兵對上紅襪的賽前進行實戰投打練習。教頭波奇（Bruce Bochy）說明，狄葛隆本次訓練投兩局，用球數大約40球，打者分別是隊友杜蘭（Ezequiel Duran）與詹考斯基（Travis Jankowski）。

實戰投打練習後，詹考斯基也不得不佩服這位36歲老將。他用「噁心」來形容狄葛隆的犀利球路，「這就是2屆塞揚得主和1次防禦率王的實力，他（狄葛隆）的球不好打，很快就往你飛過來，他狀態真的非常好。」

狄葛隆也表示自己感覺狀況良好，「要調整我的慢速類變化球（包括變速球、指叉球等），我的變速球不錯，但滑球球路有點不一，未來可能不會用得太多。不過總而言之感覺很好，尤其第1局表現很棒，至於第2局有些進壘點不太好，這就是我需要努力的下一步，把所有事情準備好再上去投球。」

遊騎兵上賽季奪冠後，本季相當掙扎，而狄葛隆將目標放在今年回歸，若成功將能幫助球隊提升闖進季後賽可能。雖然總管楊恩（Chris Young）再次強調目前狀況仍不明確，不過在8月底或9月初，狄葛隆狀態會是回歸關鍵。