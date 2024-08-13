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MLB／洋基牛棚大爆炸！爐主白襪狂攻12分終止主場12連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基牛棚投手桑托斯被打爆。 法新社
洋基牛棚投手桑托斯被打爆。 法新社

洋基隊今天起與爐主白襪隊展開3連戰，沒想到投手群大爆炸，終場以2：12輸球。白襪終止主場12連敗，新教頭塞茲摩爾（Grady Sizemore）拿下執教生涯首勝。

洋基首局就靠賈吉（Aaron Judge）的適時安打先馳得點，但先發投手吉爾（Luis Gil）馬上失掉2分，他主投4局失4分後退場。

7上打完洋基以2：5落後，沒想到7下洋基牛棚投手桑托斯（Enyel De Los Santos）崩盤，被鮑德溫（Brooks Baldwin）轟三分砲，單局狂失6分，8下續投再失1分，洋基終場就以2：11吞下敗仗。

洋基新同學齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）第5局守備飛撲時受傷，預計接受更多檢查。賈吉生涯第300轟沒有出現，本場4打數2安打，獲得1次保送。洋基團隊得點圈18支2，開路先鋒佛度戈（Alex Verdugo）受訪時表示，「我們必須做得更好，利用好壘上有人的機會。」

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