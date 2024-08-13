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MLB／生涯207轟卻首度0好3壞開砲 大谷說投手有無法閃的理由

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷生涯首次在0好3壞時開轟。 路透
大谷生涯首次在0好3壞時開轟。 路透

貝茲（Mookie Betts）回歸首戰，道奇隊勝利相迎，今天以5：2擊敗釀酒人隊、取得4連勝，包括貝茲、大谷翔平都敲出兩分砲，而這更是大谷大聯盟生涯207轟裡第一支在球數0好3壞時的全壘打。

道奇完成3連戰橫掃海盜隊後，今天展開與釀酒人的4連戰，貝茲因左手骨折缺賽近兩個月，今天重返賽場，擔任先發第二棒、右外野手，大谷翔平仍是第一棒。

貝茲先在第3局敲出兩分砲，為道奇開張分數，大谷此役前兩打席空手而歸，第3打席在第5局無人出局、一壘有人時站上打擊區，面對釀酒人先發投手裴洛塔（Freddy Peralta），球數0好3壞時，攻擊一顆外角93.2哩直球，大谷沒出棒也可能形成保送，但被他一棒撈向中左外野，這發反方向全壘打飛行距離仍達424呎，為道奇再追加2分。

釀酒人6局下靠康崔拉斯（William Contreras）兩分砲追近差距，但道奇在7局上的攻勢從兩出局後展開，大谷選到保送並盜上二壘、本季第33盗出爐，貝茲以安打再攻下道奇的第5分。

大谷表示，客場之旅第一場能以勝利展開會有很大的差異，而且又是貝茲歸隊第一場，「我們可以贏得比賽，我覺得這對球隊很重要。」

大谷生涯前206轟還不曾在球數0好3壞時開轟，以44次打席第1球開轟最常見，接著是2好2壞25轟、1好1壞23轟，這是他首度在球數0好3壞時開砲。大谷對此表示，「從對手的角度來看，在我後面還有像是貝茲、弗里曼這些必須注意的打者，所以我希望保持積極進攻，不管球數怎樣，有好攻擊的球進來，我就會積極出棒。」

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貝茲 道奇 釀酒人

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