MLB／今永昇太被打爆！守護者華裔好手敲本季第13轟

練出長打太可怕！守護者亞裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）今天對上小熊，敲出本季第13發全壘打，再加上隊友諾爾（Jhonkensy Noel）雙響砲火力支援，無懼牛棚放火，終場以9：8擊敗小熊。

開局小熊打線火力展示，靠著哈普（Ian Happ）兩分全壘打和新秀阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）陽春砲取得3分領先。不過守護者4局下覺醒，諾爾用1發3分重砲幫助球隊反超比分。

5局下守護者延續火力，1出局一壘有人情況下，本季練出長打技能包的史蒂文．關瞄準今永昇太好球帶偏上的4縫線速球，1棒掃出右外野全壘打牆，本季第13轟出爐。包含這支2分砲在內，這場比賽他2打數敲1安，得到2分2打點，本季出戰93場打擊率3成26、上壘率3成86、長打率也來到3個賽季以來最高的4成85。

不過守護者引以為傲的牛棚大放火，手握8：3領先情況下遭遇亂流，7、8兩局失5分，好在J.奈勒（Josh Naylor）8局下敲安止血，再加上終結者克拉塞（Emmanuel Clase）救援成功，終場9：8守護者險勝。