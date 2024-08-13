MLB／自認今年比62轟賽季還強 洋基賈吉：經驗更多且有索托

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）2022年敲出破紀錄62轟，獲選MVP。今年他再度繳出驚人成績，成為MVP熱門人選，他近日受訪時直言，自己比2年前更強。

賈吉本季目前出賽117場，累積42轟和106分打點，打擊率3成28，僅次皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）的3成47，將再度挑戰成為2012年卡布雷拉（Miguel Cabrera）後首位打擊三冠王。

賈吉最近常被敬遠，引發球迷討論。不過他受訪時，被問到2022年和今年的他哪個更強，他毫不猶豫回答，「2024年更好，因為多了2年經驗，而且在索托（Juan Soto）後面打擊。」

「我們球隊80%時間都有人在壘上，這讓我的工作變簡單。我年紀變大一點，也更聰明一點，只要確實擊球，好事就會發生」賈吉說。

賈吉今年在選球上更有耐心，目前累積98次保送，有望打破2017年的127次紀錄，上壘率4成62也是生涯新高。賈吉提到，「投手會對你投難以攻擊的球，位置在邊角，要盡最大努力選掉。從小聯盟就有的困擾是常對外角滑球出棒，隨著時間過去，我縮小出棒範圍，這種策略目前為止成功了。」

當被問到是否想超越2022年，賈吉表示，「去年我想比22年做得更好，但因腳趾受傷沒有做到，我希望每年都能進步。」