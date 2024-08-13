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MLB／貝茲歸隊首戰拒入密爾瓦基鬧鬼飯店 再度另覓AirBnB

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊明星外野手貝茲今日歸隊就開轟。 美聯社
道奇隊明星外野手貝茲今日歸隊就開轟。 美聯社

道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）的回歸日期一確定，馬上發現考驗，在密爾瓦基客場出賽，而球隊下榻有名的鬧鬼飯店普菲斯特飯店（The Pfister Hotel），也讓他再度選擇自己找AirBnB。

貝茲在6月被98哩直球砸中左手，導致骨折，缺賽近兩個月，今天離出傷兵名單，總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑說：「可以在打線中再次寫下他的名字，我們當然感覺更好。」

貝茲本季在游擊先發61場、二壘先發11場，再回歸時改回到他曾6度拿下金手套的外野奔馳。貝茲說：「這是目前對球隊最好的安排，我相信自己也會是一位優秀的游擊手，但我知道我們休息室裡也有好幾位很棒的、金手套級的選手。」他一點都不擔心對外野生疏，「我不是離開外野幾年，甚至連1年都不到，我的身體記憶都還在。」

貝茲接受改變守位，但有一件事堅持無法接受。他去年曾因不想入住普菲斯特飯店，而自己另找住所，今天一回歸就在密爾瓦基客場，記者好奇問他這回有跟球隊一起下榻飯店嗎？他一口回應：「沒有，這點不會改變。」

貝茲去年5月曾在受訪時提到，雖然過去住這間飯店時，自己沒遇到靈異事件，也不太相信世上有鬼，但他不想發現自己是錯的，「你們可以事後再告訴我在飯店發生什麼事，但我沒有打算自己碰到。」

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