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MLB／第36轟出爐！0好3壞再來1顆壞球 大谷翔平炸裂反方向兩分砲
道奇MVP三連星之一貝茲（Mookie Betts）今天在回歸首戰就開轟，大谷翔平也以全壘打歡迎隊友，面對釀酒人隊第5局炸裂兩分砲，本季第36轟出爐。
道奇完成3連戰橫掃海盜隊後，今天展開與釀酒人隊的4連戰，貝茲因左手骨折缺賽近兩個月，今天重返賽場，擔任先發第二棒、右外野手，大谷翔平仍是第一棒。
貝茲先在第3局敲出兩分砲，為道奇開張分數，大谷此役前兩打席空手而歸，第3打席在第5局無人出局、一壘有人時站上打擊區，面對釀酒人先發投手裴洛塔（Freddy Peralta），球數0好3壞時，攻擊一顆外角93.2哩直球，大谷沒出棒也可能形成保送，但被他一棒撈向中左外野，這發反方向全壘打飛行距離仍達424呎，為道奇再追加2分。
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