MLB／罵球迷「死娘炮」遭禁賽2場 紅襪外野手認太衝動

紅襪隊外野手杜蘭（Jarren Duran）面對球迷揶揄，失去理智回應「閉嘴，他X的死娘炮」，今天紅襪球團對他祭出懲處，禁賽兩場，且被要求去上心理課程。

事發於昨天紅襪與太空人隊之戰，當杜蘭站上打擊區時，本壘後方有球迷大吼：「網球拍，網球拍，你需要的是網球拍！」杜蘭看了一眼後回應：「閉嘴，他X的死娘炮（f*cking fa**ot）」，影片在網路上瘋傳、掀起熱議。

𝗠𝘆 𝘁𝗮𝗸𝗲: There is simply no place in this world, let alone MLB, for homophobia. Period. Like it or not, fans will always heckle and Jarren Duran needs to be far more mature than to respond, "Shut up, you fucking faggot!" - MLB needs to take a strong stance and suspend him. pic.twitter.com/gCDOJpyplu — Dan Clark (@DanClarkSports) 2024年8月12日

紅襪今天確定對他祭出懲處，大聯盟也有參與討論，球團總團甘乃迪（Sam Kennedy）表示，「我們昨晚就與大聯盟通過電話，馬上處理這起事件，他們也有參與討論，並一起做出禁賽決定。」杜蘭的兩場賽事薪水將捐給LGBTQ組織Greater PFLAG波士頓分會。

杜蘭發表聲明稿，且出面接受媒體採訪，他表示事件發生之後，「有幾位球迷聯繫我，說他們對我感到失望，我希望讓他們知道我對自己的行為感到抱歉，希望為了他們成為一個更好的人。」

他坦言，當下的話語一出口，就知道自己錯了，「我也馬上和主審、裁判道歉，但可能因為當時麥克風馬上就被關掉，所以並沒有收到音。」他也被問到為何選擇這樣的字眼，他說：「我使用的詞彙並無任何意圖，只是當時情緒上來，就這麼發生了，講出這個字是我的錯，但我沒有其他意圖。」