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MLB／比賽中對球迷怒飆反同髒話 紅襪球星杜蘭發聲明道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪球星杜蘭(中)比賽中對球迷飆罵反同髒話。 美聯社
紅襪球星杜蘭(中)比賽中對球迷飆罵反同髒話。 美聯社

紅襪隊今天在主場以2：10不敵太空人隊，明星外野手杜蘭（Jarren Duran）比賽中對球迷飆罵反同性戀髒話，他賽後發聲明道歉止火。

紅襪今天被太空人打爆，6局打完以0：10落後。6下無人出局一三壘有人時，杜蘭打擊時被現場球迷酸「拿網球拍上去打啦！」杜蘭用髒話和反同性戀用詞回擊球迷，沒想到全被收音到，畫面也在網路上瘋傳。

杜蘭賽後發表道歉聲明，「今晚比賽我回應一位球迷時，使用非常可怕的詞語。我非常內疚，我知道自己冒犯且讓很多人失望，我要向紅襪球團道歉，更重要的是向整個LGBTQ道歉。我應該要成為年輕球迷的榜樣，但今天沒盡到這個責任，我將透過這個機會教育自己和隊友，成長為一名更好的人。」

現年27歲的杜蘭本季生涯首度入選明星賽，目前出賽116場，累積36支二壘安打和13支三壘安打都是美聯第1，還有14轟、58分打點及29次盜壘成功，打擊率0.291。

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