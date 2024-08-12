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MLB／道奇先發萊恩整季報銷 羅伯茲：優秀球員都在傷兵名單

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇25歲新秀萊恩整季報銷。 美聯社
道奇25歲新秀萊恩整季報銷。 美聯社

道奇隊先發輪值再度出現傷兵，25歲新秀萊恩（River Ryan）昨天對海盜隊傷退，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實萊恩本季報銷。

萊恩昨天先發4.2局只被敲4安，投出4次三振，沒有失分。不過他因右前臂緊繃提前退場，今天接受核磁共振檢查，羅伯茲表示，「我不知道確切診斷結果，但本季確定報銷。他們正在等待其他結果，找到正確處理方案。」

萊恩是道奇農場排名第4的大物，他登上大聯盟後先發4場，主投20.1送出18次三振，防禦率僅1.33，每局被上壘率1.18。

道奇先發投手山本由伸和布勒（Walker Buehler）相繼受傷，因此在交易大限前，從老虎換來強投弗萊賀提（Jack Flaherty）。羅伯茲無奈表示，「我認為我們沒找到照顧投手，保持他們健康的答案，盡力管理工作量和投球數，但顯然沒有完全掌握。這真的很遺憾，很多優秀的球員都在傷兵名單。」

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