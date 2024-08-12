MLB／洋基4牛棚燒6分不怕 賈吉領銜3砲手敲4轟先存本錢

洋基隊今天示範攻擊就是最好的防守，索托（Juan Soto）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）聯手敲出4轟，儘管4任牛棚聯手燒掉6分，洋基仍以8：7險勝遊騎兵隊。

It's a party in the Bronx! Aaron Judge goes yard! pic.twitter.com/WT4LkNroac — MLB (@MLB) 2024年8月11日

洋基中心打線砲聲隆隆，先是索托第3局敲出陽春砲，第5局史丹頓炸裂三分砲，第7局索托、賈吉再上演連兩打席開轟，這是洋基本季第3場這3人同場開轟的比賽，3場全勝。

JUAN SOTO GOES YARD AGAIN!



HOME RUN NO. 30! pic.twitter.com/Xrj0zGYix1 — MLB (@MLB) 2024年8月11日

賈吉敲出本季第42轟、生涯第299轟，距離另一項里程碑只差最後一步。洋基教頭布恩（Aaron Boone）不禁感嘆，「我每天看著他的表現，看著他成就偉大，這一切真的令人印象深刻。」

賈吉(左)和索托同場開轟。 美聯社

賈吉則是強調，數字並非自己追求的東西，「我只是盡力幫助我的球隊贏球，讓球隊處於有利位置，希望最終可以拿下勝利，這才是最特別的事。」

Home run No. 29 for Juan Soto! 💥 pic.twitter.com/AbL17qoGVk — MLB (@MLB) 2024年8月11日

到3人4轟出爐之際，洋基握有8：3領先，遊騎兵先在第8局追回3分再為比賽帶來懸念，9局霍梅斯（Clay Holmes）2K開局後卻連續出現2保送，再被賈西亞（Adolis García）敲安丟掉1分，讓洋基僅剩1分領先，最終有驚無險守下勝利。