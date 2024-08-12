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MLB／金河成追平轟被改判二壘打 關鍵因彈到牆頭才手套折射

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士隊韓籍內野手金河成今天差點敲出追平轟。 美聯社
教士隊韓籍內野手金河成今天差點敲出追平轟。 美聯社

教士隊韓籍內野手金河成今天差點敲出追平轟，9局上打出左外野方向深遠飛球，擊中全壘打牆頭後，再打到守備員手套，再被彈出牆外，原先判決是一發追平陽春砲，但經過「小房間」審視後改判二壘打，而教士最終以6：7不敵馬林魚隊，教士教頭席爾特（Mike Shildt）在了解規則後也認證這是正確改判。

教士以6：7落後進入第9局，兩出局後輪到金河成，面對納迪（Andrew Nardi）的投球，他攻擊一顆94.1哩四縫線直球，掃向左外野全壘打牆，先在牆頭上彈了一下，進入左外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）的手套，他的手套碰到全壘打牆瞬間，再把這球彈出牆外，外界原以為是全壘打，但經過重播輔助判決後改判為二壘打，最終形成殘壘。

金河成9局上的追平轟經過「小房間」審視後改判二壘打。 美聯社
金河成9局上的追平轟經過「小房間」審視後改判二壘打。 美聯社

「這球沒有落地就出牆，所以感覺是全壘打，但規則告訴你並非如此。」席爾特說，不管自己是否認同這項規定，「規則就是當球先打到全壘打牆，再碰到守備員，再越過全壘打牆，那就是二壘打，我認為他們做出正確判決。」馬林魚教頭舒馬克（Skip Schumaker）也自認幸運。

教士教頭席爾特在了解規則後也認證這是正確改判。 美聯社
教士教頭席爾特在了解規則後也認證這是正確改判。 美聯社

教士阿拉斯（Luis Arraez）也說自己是第一次看到這種play，「以前從沒看過，對金河成來說滿不幸運的，我們幾乎就追平比數了，但棒球真的很瘋狂。」

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教士 金河成

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