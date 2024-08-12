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MLB／大谷翔平敲三壘打但得點圈4支0 教頭直言：太想揮大棒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平6打數敲出1支三壘打，4次得點圈打擊都繳白卷。 路透
大谷翔平6打數敲出1支三壘打，4次得點圈打擊都繳白卷。 路透

大谷翔平6打數敲出1支三壘打，4次得點圈打擊都繳白卷。 美聯社
大谷翔平6打數敲出1支三壘打，4次得點圈打擊都繳白卷。 美聯社
道奇隊今天打到延長10局，才靠赫南德茲（Teoscar Hernández）的再見安打以6：5贏球，3連戰橫掃海盜隊，大谷翔平6打數敲出1支三壘打，4次得點圈打擊都繳白卷，也讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後罕見點出他可以做得更好的地方。

擔任第一棒的大谷，在首打席敲出左外野飛球出局，第2、3打席都是在一出局、二三壘有人時上場，第2局在第1球打成界外後，第2球打向中外野的飛球遭到接殺，飛行距離277呎無法掩護三壘跑者挑戰本壘，第4局共面對7球，包括2球揮空、3球界外，最終打成一壘方向滾地球。

大谷第6局壘上無人時敲出三壘打，第8局又在二壘有人時敲出游擊上方飛球出局，延長賽突破僵局則在第10局一、二壘有人時又打成內野飛球，此役6支1、得點圈4打數沒有安打，打擊率跌破3成、下修到2成98。

羅伯茲賽後表示，「我還需要再看影片確認一下，但我認為他在某些打席的揮棒確實太大了，某些狀況我們只需要飛球就能得分，不需要把目標放在全壘打，但當他碰到可以攻擊的球時，往往打成界外或揮空。」

羅伯茲表示，有些狀況，會更希望大谷可以把目標放在打回打點就好，「我們會再看看影片，修正這點，希望他在必要時可以縮小揮棒。」

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羅伯茲 赫南德茲

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