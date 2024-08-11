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MLB／連3戰炸裂！勇士大砲夯本季第35轟 追平大谷並列國聯全壘打王

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士重砲歐蘇納夯出本季第35轟，和道奇日本巨星大谷翔平並列國聯全壘打王。 美聯社
勇士重砲歐蘇納夯出本季第35轟，和道奇日本巨星大谷翔平並列國聯全壘打王。 美聯社

勇士今天對上落磯，明星強打歐蘇納（Marcell Ozuna）手感超火燙，夯出本季第35轟，和道奇日本巨星大谷翔平並列國聯全壘打王，終場球隊也以11：8擊敗落磯，中止6連敗。

歐蘇納前兩場比賽都有炸裂表現，今天他再度開火。5局上抓到落磯先發投手戴維斯（Noah Davis）內角變化球，向上1拉將球狠狠掃出左外野全壘打牆。這發陽春砲是歐蘇納本季第35轟，擊球初速99英哩（約159公里），飛行距離401英呎（約122公尺）。

除了歐蘇納外，隊友歐森（Matt Olson）也貢獻火力，他今天敲出帶有6分打點的超狂雙響砲，刷新生涯最高打點，也幫助球隊11：8雪恥成功，在上一戰輸給落磯後扳回一城。

本季歐蘇納出戰116場，打擊率3成、上壘率3成73、長打率5成92。而包含今天，他近3場比賽都有敲轟，也讓他再度追上大谷翔平，並列國聯全壘打王。

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