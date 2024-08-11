MiLB／林昱珉先發7局好投奪勝 捕手搭檔林家正敲雙安

美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林昱珉今天先發登板，演出7局無失分，奪本季第3勝，與他搭檔的捕手林家正也有雙安演出；另外老虎隊2A的李灝宇在今天雙重戰都敲出2支安打。

響尾蛇隊2A今天對上皇家隊2A的賽事，林昱珉擔任先發投手，7局投球中有4個半局演出3上3下，總計用100球投7局，僅被敲出3支安打，投出2次保送、5次三振，沒有失分。最終響尾蛇隊以2比1奪勝，林昱珉搶下本季第3勝，目前防禦率4.43。

杭州亞運棒球中華隊今天開訓，中華隊捕手林家正。記者邱德祥／攝影 邱德祥

同場林家正擔任林昱珉的捕手、打第6棒，雖然前2個打席出局，不過6局下敲出右半邊一壘安打，8局下再敲二壘安打。總計林家正4打數敲出2支安打，目前林家正回到2A之後5場出賽都有安打演出，在2A打擊率達5成38。

李灝宇 法新社

李灝宇所屬的老虎隊2A今天與藍鳥隊2A進行雙重戰，李灝宇都先發打第2棒、擔任二壘手，首場賽事5打數敲出2支安打，其中在6局上敲出1打點安打；第2場賽事也有3打數2安打好表現，本季目前打擊率2成95。雙重戰首戰老虎隊2A以10比4獲勝，第2場則以0比3落敗。

鄭宗哲 美聯社

另外，海盜隊2A台灣好手鄭宗哲今天在對紅襪隊2A的賽事，先發打第3棒、擔任二壘手，4打數有2支安打演出，本季目前打擊率2成34。