快訊

股災震不掉！他靠台積電「五年狂賺2千萬」 投資心法公開網全跪

奧運拳擊／教練曝林郁婷訓練菜單比照男性 學妹：想努力跟上

收到時已變冷還能安心吃嗎？外送食物的溫度不對時該怎麼辦？

MiLB／林昱珉先發7局好投奪勝 捕手搭檔林家正敲雙安

中央社／ 台北11日電
林昱珉。圖／取自響尾蛇官方X
林昱珉。圖／取自響尾蛇官方X

美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林昱珉今天先發登板，演出7局無失分，奪本季第3勝，與他搭檔的捕手林家正也有雙安演出；另外老虎隊2A的李灝宇在今天雙重戰都敲出2支安打。

響尾蛇隊2A今天對上皇家隊2A的賽事，林昱珉擔任先發投手，7局投球中有4個半局演出3上3下，總計用100球投7局，僅被敲出3支安打，投出2次保送、5次三振，沒有失分。最終響尾蛇隊以2比1奪勝，林昱珉搶下本季第3勝，目前防禦率4.43。

杭州亞運棒球中華隊今天開訓，中華隊捕手林家正。記者邱德祥／攝影 邱德祥
杭州亞運棒球中華隊今天開訓，中華隊捕手林家正。記者邱德祥／攝影 邱德祥

同場林家正擔任林昱珉的捕手、打第6棒，雖然前2個打席出局，不過6局下敲出右半邊一壘安打，8局下再敲二壘安打。總計林家正4打數敲出2支安打，目前林家正回到2A之後5場出賽都有安打演出，在2A打擊率達5成38。

李灝宇 法新社
李灝宇 法新社

李灝宇所屬的老虎隊2A今天與藍鳥隊2A進行雙重戰，李灝宇都先發打第2棒、擔任二壘手，首場賽事5打數敲出2支安打，其中在6局上敲出1打點安打；第2場賽事也有3打數2安打好表現，本季目前打擊率2成95。雙重戰首戰老虎隊2A以10比4獲勝，第2場則以0比3落敗。

鄭宗哲 美聯社
鄭宗哲 美聯社

另外，海盜隊2A台灣好手鄭宗哲今天在對紅襪隊2A的賽事，先發打第3棒、擔任二壘手，4打數有2支安打演出，本季目前打擊率2成34。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

林家正 林昱珉

延伸閱讀

MiLB／莊陳仲敖升2A本季跳2級 林昱珉先發5.2局奪勝

MiLB／林昱珉2A好投惜勝投飛走 潘文輝高階1A後援無失分

MLB／史上首位澳洲狀元 林昱珉5年前U18三度解決他

MiLB／美職未來之星明星賽 李灝宇替補上場1打數無安打

相關新聞

MiLB／林昱珉先發7局好投奪勝 捕手搭檔林家正敲雙安

美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林昱珉今天先發登板，演出7局無失分，奪本季第3勝，與他搭檔的捕手林家正也有雙安演出；另外老...

MLB／大谷翔平對決海盜神級新人3支0吞2K 靠隊友收贏

大谷翔平攻不破海盜隊怪物新人史肯斯（Paul Skenes），交給隊友來，道奇隊今天靠勒克斯（Gavin Lux）雙安、...

MLB／女籃超新星克拉克讓洋基變追星族 看賈吉直呼「太壯」

WNBA超新星克拉克（Caitlin Clark）今天現身洋基球場，帶來一陣旋風，包括洋基教頭布恩（Aaron Boon...

MLB／記者出考題新詞彙形容大谷 道奇教頭一秒放棄作答

道奇隊今天以9：5擊敗海盜隊，大谷翔平4打數敲出1安打為一發兩分砲，本季第35轟出爐，賽後總教練羅伯茲（Dave Rob...

MLB／傳奇在看！大谷3球K後回應兩分砲 道奇2+1轟擊潰海盜

高齡88歲的道奇傳奇名投考法克斯（Sandy Koufax）今天現身觀眾席上，道奇隊獻上一場精彩勝利，大谷翔平第3局敲出...

MLB／白襪新教頭出師不利 風城大戰1分惜敗小熊

白襪隊新教頭塞茲摩爾（Grady Sizemore）新官上任後第1場比賽就是連續2場面對小熊隊的「風城大戰」。只可惜首戰出師不利，小熊靠著單場4轟奠定勝基，即便白襪也有3支全壘打的表現，仍然無力回天，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。