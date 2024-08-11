MLB／大谷翔平對決海盜神級新人3支0吞2K 靠隊友收贏

大谷翔平攻不破海盜隊怪物新人史肯斯（Paul Skenes），交給隊友來，道奇隊今天靠勒克斯（Gavin Lux）雙安、貢獻3分打點打下優勢，終場以4：1擊敗海盜，在3連戰已經收下2勝。

大谷翔平度過球棒靜悄悄的一天，面對史肯斯對決3打席都空手而歸，首打席為一壘方向滾地球出局，第2打席面對太過外角的93.5哩伸卡球擦棒被捕遭到三振，第5局的過招則是面對83.5哩曲球揮空再吞1K。

大谷此役唯一的上壘出現在第7局，海盜後援投手海勒（Ben Heller）接連被敲2安打，無人出局、二三壘有人情況下，選擇故意四壞保送大谷，最終連飆3K讓道奇中「滿壘計」。

道奇打線首局在二壘有人、兩出局時，由勒克斯（Gavin Lux）的二壘打先馳得點，3局下勒克斯在二、三壘有人時再度建功，安打送回2分打點，擴大為3：0領先，赫南德茲（Teoscar Hernández）則在第5局補上陽春砲，史肯斯以先發6局被敲6安打、失4分承擔敗投，賞給道奇打線8K。

海盜直到9局上才靠海耶斯（Ke'Bryan Hayes）陽春砲突破鴨蛋，避免遭到完封。