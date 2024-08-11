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MLB／女籃超新星克拉克讓洋基變追星族 看賈吉直呼「太壯」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
克拉克（Caitlin Clark）。 法新社
克拉克（Caitlin Clark）。 法新社

WNBA超新星克拉克（Caitlin Clark）今天現身洋基球場，帶來一陣旋風，包括洋基教頭布恩（Aaron Boone）及不少選手在內都與她留下合影，克拉克對「法官」賈吉留下超深刻的第一印象，直呼「真的超壯！」

洋基今天與遊騎兵隊進行雙重賽，第一場賽事有貴客到，克拉克穿上洋基條紋衫、球帽首度造訪洋基球場，也在第3局進入轉播室接受訪問。

克拉克對賈吉留下深刻的第一印象，「真的超大隻、超壯，不只是高，是真的非常壯。」她表示，賈吉的體型超乎大家想像，「雖然知道他很大隻，但當你站在他身邊還是會被嚇到『我的老天啊！』他感覺也能踢足球，籃球應該也能打得很好，可以從事任何他想做的運動。」

洋基在克拉克到訪的雙重賽首戰以8：0擊敗遊騎兵，布恩笑答：「今天能見到她真的很棒，她為我們帶來好的開始。」更爆料自家子弟兵看到她，感覺像是變成一群追星族，「滿有趣的，看我們好幾個選手像追星一樣圍繞在她身邊。」至於第二場賽事，洋基以4：9不敵遊騎兵。

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洋基 賈吉 遊騎兵

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