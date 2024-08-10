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MLB／記者出考題新詞彙形容大谷 道奇教頭一秒放棄作答

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平4打數敲出1安打為一發兩分砲，本季第35轟出爐，教頭已經找不到形容詞了。 路透
大谷翔平4打數敲出1安打為一發兩分砲，本季第35轟出爐，教頭已經找不到形容詞了。 路透

道奇隊今天以9：5擊敗海盜隊，大谷翔平4打數敲出1安打為一發兩分砲，本季第35轟出爐，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）當場被記者出難題，請他想新詞彙形容大谷表現，讓他一秒放棄作答，「沒有，我沒有其他詞彙可以形容。」

大谷此役面對海盜先發投手凱勒（Mitch Keller），第2打席的過招面對88.4哩滑球轟出448呎中外野方向兩分砲，一出手就知道，以確信步目送本季第35轟出牆，超越勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna），要回國聯單獨領先位置，大聯盟領先者則是洋基隊賈吉（Aaron Judge）41轟。

談到大谷這個打席擊到球的聲音，羅伯茲直呼令人驚訝，記者接續詢問是否還有「incredible」、「remarkable」、「amazing」、「unbelievable」等以外的詞彙可以形容大谷表現，讓羅伯茲直接回應想不到。

羅伯茲表示，「我從沒看過像他這樣的擊球，雖然我本身沒有現場看過太多次史丹頓（Giancarlo Stanton）的擊球，但我和邦茲（Barry Bonds）當過隊友，他打出來的球並不像大谷那樣，邦茲可能是史上最強打者，但大谷打出來的強勁擊球又完全不一樣，非常令人難以置信。」

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海盜 羅伯茲 邦茲

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