MLB／傳奇在看！大谷3球K後回應兩分砲 道奇2+1轟擊潰海盜

高齡88歲的道奇傳奇名投考法克斯（Sandy Koufax）今天現身觀眾席上，道奇隊獻上一場精彩勝利，大谷翔平第3局敲出兩分砲引爆5分大局，道奇終場以9：5擊敗海盜隊。

面對海盜隊先發投手凱勒（Mitch Keller），大谷首打席吃癟，連續3顆直球揮空吞K，下一棒赫南德茲（Teoscar Hernández）同樣遭到三振，弗里曼（Freddie Freeman）以陽春砲為道奇開張分數。

Putting on a Sho for Sandy Koufax. pic.twitter.com/75CteKxdh4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月10日

大谷在第2打席的過招扳回顏面，面對88.4哩滑球轟出448呎中外野方向兩分砲，一出手就知道，以確信步目送本季第35轟出牆，超越勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna），要回國聯單獨領先位置，大聯盟領先者則是洋基隊賈吉（Aaron Judge）41轟。

大谷接下來兩打席都空手而歸，此役以4打數敲出1安打作收。值得注意的是，今天道奇名人堂傳奇投手考法克斯也在觀眾席上觀戰，在大谷開轟後，鏡頭就馬上帶到他鼓掌的畫面，道奇官方X貼出影片，留言：「為考法克斯帶來的秀（Sho）」，FOX則寫著：「翔平剛剛打爆了一顆球，考法克斯表示同意」。

道奇持續追加分數，包括第5局E.赫南德茲（Enrique Hernández）打向左外野的深遠飛球，左外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）接殺不成，還將這球托上全壘打牆，形成一支「助攻」兩分砲，讓道奇擴大為9：4領先。