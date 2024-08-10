MLB／白襪新教頭出師不利 風城大戰1分惜敗小熊

白襪隊新教頭塞茲摩爾（Grady Sizemore）新官上任後第1場比賽就是連續2場面對小熊隊的「風城大戰」。只可惜首戰出師不利，小熊靠著單場4轟奠定勝基，即便白襪也有3支全壘打的表現，仍然無力回天，終場以6：7吞下本賽季第90敗。

白襪今天推派賽前在本季大聯盟三振榜排名第4的左投克羅謝（Garrett Crochet）先發，沒想到他只投了2.1局就狂失7分責失，包含首局被哈普（Ian Happ）與貝林傑（Cody Bellinger）相繼炸裂失了3分，第三局再度被巴瑞德斯（Isaac Paredes）與霍納（Nico Hoerner）背靠背炸裂再失3分。

克羅謝退場後小熊再從杜森（Touki Toussaint）手上打回1分，這分算在克羅謝頭上，總計小熊今天敲出得4轟與打下的7分都是克羅謝的責任，此後白襪牛棚再也沒讓小熊越雷池一步。而白襪也展開反擊，四局下半靠著馮恩（Andrew Vaughn）的陽春砲與安打串聯追回4分，班寧坦迪（Andrew Benintendi）在第五與第七局敲出雙響砲再追2分。九局下半白襪雖有著滿壘大好機會，仍無功而返，1分之差敗給小熊。

白襪新教頭塞茲摩爾執掌兵符首戰以1分差惜敗小熊。 法新社

本場賽後白襪吞下了本季的第90敗，新教頭塞茲摩爾無緣拿下執教首勝，根據白襪隊總管蓋茲（Chris Getz）受訪透露，塞茲摩爾為首次擔任總教練，經驗不足的情況下只會讓他以代理身分執掌兵符到球季末，目前仍在積極尋找新的總教練人選。