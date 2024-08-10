快訊

鄂霍次克海規模6.8地震！日本北海道、青森等6地有感搖晃

MLB／白襪新教頭出師不利 風城大戰1分惜敗小熊

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪先發左投克羅謝僅投2.1局責失7分，但賽後以5次三振登上本季大聯盟三振榜第3名。 路透
白襪先發左投克羅謝僅投2.1局責失7分，但賽後以5次三振登上本季大聯盟三振榜第3名。 路透

白襪隊新教頭塞茲摩爾（Grady Sizemore）新官上任後第1場比賽就是連續2場面對小熊隊的「風城大戰」。只可惜首戰出師不利，小熊靠著單場4轟奠定勝基，即便白襪也有3支全壘打的表現，仍然無力回天，終場以6：7吞下本賽季第90敗。

白襪今天推派賽前在本季大聯盟三振榜排名第4的左投克羅謝（Garrett Crochet）先發，沒想到他只投了2.1局就狂失7分責失，包含首局被哈普（Ian Happ）與貝林傑（Cody Bellinger）相繼炸裂失了3分，第三局再度被巴瑞德斯（Isaac Paredes）與霍納（Nico Hoerner）背靠背炸裂再失3分。

克羅謝退場後小熊再從杜森（Touki Toussaint）手上打回1分，這分算在克羅謝頭上，總計小熊今天敲出得4轟與打下的7分都是克羅謝的責任，此後白襪牛棚再也沒讓小熊越雷池一步。而白襪也展開反擊，四局下半靠著馮恩（Andrew Vaughn）的陽春砲與安打串聯追回4分，班寧坦迪（Andrew Benintendi）在第五與第七局敲出雙響砲再追2分。九局下半白襪雖有著滿壘大好機會，仍無功而返，1分之差敗給小熊。

白襪新教頭塞茲摩爾執掌兵符首戰以1分差惜敗小熊。 法新社
白襪新教頭塞茲摩爾執掌兵符首戰以1分差惜敗小熊。 法新社

本場賽後白襪吞下了本季的第90敗，新教頭塞茲摩爾無緣拿下執教首勝，根據白襪隊總管蓋茲（Chris Getz）受訪透露，塞茲摩爾為首次擔任總教練，經驗不足的情況下只會讓他以代理身分執掌兵符到球季末，目前仍在積極尋找新的總教練人選。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙
▪ 舉重／在上台前先擁抱郭婞淳 銀牌女將暖心舉動感動網友
▪ 桌球／林昀儒安心教練不是台灣人！拿過奧運金牌、打敗18歲莊智淵
▪ 遭美國絕地大逆轉 塞爾維亞主帥怒批：沒得到裁判尊重
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

大聯盟 白襪

相關新聞

MLB／大谷翔平超遠轟寫隊史紀錄 終結10打席未敲安

首打席連三次揮空吞下三振，道奇隊日本球星大谷翔平沒放過第2打席的機會，一棒轟出中外野2分砲，這發本季第35號全壘打，終結...

MLB／傳奇在看！大谷3球K後回應兩分砲 道奇2+1轟擊潰海盜

高齡88歲的道奇傳奇名投考法克斯（Sandy Koufax）今天現身觀眾席上，道奇隊獻上一場精彩勝利，大谷翔平第3局敲出...

MLB／白襪新教頭出師不利 風城大戰1分惜敗小熊

白襪隊新教頭塞茲摩爾（Grady Sizemore）新官上任後第1場比賽就是連續2場面對小熊隊的「風城大戰」。只可惜首戰出師不利，小熊靠著單場4轟奠定勝基，即便白襪也有3支全壘打的表現，仍然無力回天，

MLB／在公園跟大聯盟球員傳接球？大都會投手為球迷圓夢

跟大聯盟球員在公園傳接球？這在紐約是真的會發生的事。大都會投手米納亞（Sean Manaea）就讓球迷實現這個夢想，原本...

MLB／白襪教練團大風吹 新教頭期許帶來不同能量

本季大聯盟最慘球隊白襪隊，日前寫下平美聯紀錄的21連敗，目前戰績28勝89敗，昨日高層宣布開除包含總教練葛里佛（Pedro Grifol）在內的教練團成員，共4人丟了工作，將由今年年初加入白襪教練團的

MLB／睽違2個月！ 太空人韋蘭德將重返投手丘進行復健賽

生涯3度獲得塞揚獎的太空人隊老將韋蘭德（Justin Verlander）因肩頸不適休養了2個月，預計將在美國時間周六進行復健賽。 自6月9日起，韋蘭德就沒有比賽過，季前也因右肩發炎導致4月19

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。