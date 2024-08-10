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在公園跟大聯盟球員傳接球？大都會投手為球迷圓夢

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟球員在公園傳接球？這在紐約是真的會發生的事。大都會投手米納亞（Sean Manaea）就讓球迷實現這個夢想，原本只是想在中央公園找個訓練場地。

大聯盟明星賽期間，米納亞沒有選擇回到家鄉，而是留在紐約陪伴媽媽與未婚妻，而他決定到中央公園找一面牆丟加重沙球，好維持手感，最後在壘球場旁找的一個適合的場所。

而一群原本在打壘球的球迷認出了米納亞，紛紛上來與他合照，於是米納亞提出了一個邀請，「你們要跟我一起傳接球嗎？」球迷的反應是：「當然好啊！」

於是米納亞就跟這群壘球聯盟的球員傳接球了半小時，就跟平時準備先發時一樣，有幸接球的桑塔納（Randy Santana）說：「他感覺是先用50%力、75%力，慢慢慢增加上去。」

而米納亞明星賽後先發表現不太理想，但7月25日大都會對勇士隊之戰，他趁機觀察了塞爾（Chris Sale）的投球，透過降低出手點更有效率去投球。

米納亞經過牛棚練習後，有了好結果，最近兩場先發共14局無失分，投出21次三振，目前連續15.2局無失分的他，下一場先發有機會挑戰生涯最長的連16局無失分，而大都會隊回到主場也將邀請桑塔納跟他的壘球隊友一起出席。

桑塔納表示，米納亞真的是個好人，「不只是願意跟我們傳接球，還花時間跟我們聊天、合照，這真的是很酷的經驗，能夠遇到大聯盟球員本人。」

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