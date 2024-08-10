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MLB／大谷翔平超遠轟寫隊史紀錄 終結10打席未敲安
首打席連三次揮空吞下三振，道奇隊日本球星大谷翔平沒放過第2打席的機會，一棒轟出中外野2分砲，這發本季第35號全壘打，終結連10打席無安打，也幫助球隊暫時以3：0領先海盜隊。
大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，首打席面對凱勒（Mitch Keller）投出的3顆速球都揮棒落空，連10打席沒敲安，不過道奇隊靠著弗里曼（Freddie Freeman）的陽春砲在此局先馳得點。
3局下換大谷翔平發揮，再次面對凱勒在2好1壞後，將一顆88.4哩的低角度滑球撈出全壘打牆外，擊球初速113.9哩、飛行距離448呎，打出去就知道留不住，這也是大谷116場出賽的第35轟，重新獨居國聯全壘打王。
這是大谷翔平本季第11支飛行距離超越440呎的全壘打，寫下自2015年「Statcast」啟用以來，道奇球員單季最多紀錄，而道奇球員生涯最多是彼德森（Joc Pederson）的12支440呎以上全壘打，大谷只差1支就追平。
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