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MLB／白襪教練團大風吹 新教頭期許帶來不同能量

聯合新聞網／ 綜合報導
今日對戰小熊隊的比賽是塞茲摩爾的總教練初登板。 美聯社
今日對戰小熊隊的比賽是塞茲摩爾的總教練初登板。 美聯社

本季大聯盟最慘球隊白襪隊，日前寫下平美聯紀錄的21連敗，目前戰績28勝89敗，昨日高層宣布開除包含總教練葛里佛（Pedro Grifol）在內的教練團成員，共4人丟了工作，將由今年年初加入白襪教練團的塞茲摩爾（Grady Sizemore）擔任代理教頭，而塞茲摩爾也期許自己能為白襪帶來不同的能量。

塞茲摩爾對於突如其來的重責大任感到興奮與驚訝，他說道：「我欣然接受這次機會與挑戰，我迫不及待想開始我的工作。」他認為每個人都都是不同的，因此肯定會有不同的聲音與做法，希望自己能為教練團帶來新的能量。

白襪一壘手馮恩（Andrew Vaughn）認為改變是件好事，「塞茲摩爾有豐富的經驗，態度也很好，我們對他的到來感到興奮。」白襪總管蓋茲（Chris Getz）也對塞茲摩爾寄予厚望：「他將帶領我們抵達終點。」

白襪總管蓋茲認為塞茲摩爾能夠帶領大家走到最後。 美聯社
白襪總管蓋茲認為塞茲摩爾能夠帶領大家走到最後。 美聯社

42歲的塞茲摩爾具有10年大聯盟球員資歷，也曾在守護者隊與響尾蛇隊職教過，這是他生涯首次擔任總教練，面對新的挑戰他也感性分享：「我愛這支球隊，我想盡我所能地幫助大家。我會盡力帶領大家往正確的方向前進。」

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