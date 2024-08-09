MLB／睽違2個月！ 太空人韋蘭德將重返投手丘進行復健賽
生涯3度獲得塞揚獎的太空人隊老將韋蘭德（Justin Verlander）因肩頸不適休養了2個月，預計將在美國時間周六進行復健賽。
自6月9日起，韋蘭德就沒有比賽過，季前也因右肩發炎導致4月19日才迎來本季初登板，連自己都感嘆：「我已經41歲了，身體早已不如25歲時那樣。」近期他已在牛棚練投3天，預計將在3A進行2場復健賽後才會回到大聯盟報到。
在韋蘭德缺陣的這段時間，同樣獲得3度塞揚獎的遊騎兵隊強投薛則（Max Scherzer）已將個人三振紀錄堆高至3404次，超越韋蘭德自己的3393次，名列史上第10，兩人同時也是現役選手中三振數前2名。目前薛則也因疲勞進入傷兵名單，三振數的競爭結果將取決於兩位沙場老將的健康程度。
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