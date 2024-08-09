MiLB／柯敬賢新人聯盟首轟就是滿貫砲 台加混血林台加1A開砲

本屆U18國手，擁有南非混血的道奇隊旅美小將柯敬賢今天在新人聯盟先發打第1棒擔任指定打擊，面對釀酒人隊新人聯盟總計4支2，當中包含了旅美的首轟，是1發滿貫全壘打，以及帶有1分打點的二壘安打，單場賺進5分打點。

而剛升上2A不久的莊陳仲敖先發對上遊騎兵隊2A，主投5局，被擊出3支安打，投出3K，無失分，終場球隊以8：5贏球，莊陳仲敖拿下勝投，目前防禦率仍是0。

莊陳仲敖今年連升2級，在2A也繳出好表現。 記者許正宏／攝影

效力於海盜隊，同樣在2A的鄭宗哲先發鎮守二壘，總計3支0，選到2次保送，打擊率2成31。響尾蛇隊2A的林家正有開轟表現，是一發陽春砲，今天繳出4支1，累計打擊率5成45。

台灣職棒前洋投文雄之子林台加在美職大聯盟選秀會，獲洋基隊第8輪指名。 截圖自林台加IG

值得一提的是，曾效力台灣大聯盟雷公隊的文雄（Stephen Wilson）之子，具有台灣與加拿大混血的林台加，今年選秀獲得洋基隊指名，今天在洋基1A出賽也敲出生涯首轟。