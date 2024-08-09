MLB／釀酒人6轟海灌16分 系列賽3戰均大比分橫掃勇士
勇士隊今日在主場迎戰與釀酒人隊3連戰最後一場賽事。釀酒人本場比賽先發9人有8人敲安，團隊共敲出6轟，終場以16：7打爆勇士，加上前2戰以8：5與10：0獲勝，系列賽皆以大比分帶走勝利。
勇士派出40歲老將摩頓（Charlie Morton）先發，沒想到他投不滿3局就狂失8分退場，被打的9支安打有4支長打，全都是全壘打。勇士隨後派上鄧希（Parker Dunshee）接替投球，這是他大聯盟的初登板，雖然順利結束第3局，在第4局也飆出生涯首K，但第5局釀酒人便送上大聯盟迎賓禮，2支全壘打與1支二壘安打讓鄧希一下子失了5分，黯然退場。
勇士的進攻出現在第3局萊利（Austin Riley）與第7局歐蘇納（Marcell Ozuna）的全壘打，加上第8局的安打串聯，共拿下7分，但釀酒人的煙火秀早已讓勇士無力回天，在第8局推派了外野手威廉斯（Luke Williams）上來消化局數，威廉斯一路投到比賽結束，主投2局失2分。
今年才在大聯盟首秀的釀酒人隊小將喬里奧（Jackson Chourio）是本場最大亮點，單場5支3，還演出生涯首度雙響砲，賽後他興奮地說：「超級開心，能夠跟球隊享受這個美好時刻，希望我們能繼續贏下去。」本場賽後勇士已吞下5連敗，教頭史尼克（Brian Snitker）表示：「我就輕描淡寫一點地說，我們表現得不太好。」
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