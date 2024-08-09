快訊

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

A321XLR續航力11小時 空中巴士再「補刀」讓波音陷苦戰

新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

MLB／釀酒人6轟海灌16分 系列賽3戰均大比分橫掃勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人新秀喬里奧演出生涯首次雙響砲，本場比賽也繳出猛打賞。 路透
釀酒人新秀喬里奧演出生涯首次雙響砲，本場比賽也繳出猛打賞。 路透

勇士隊今日在主場迎戰與釀酒人隊3連戰最後一場賽事。釀酒人本場比賽先發9人有8人敲安，團隊共敲出6轟，終場以16：7打爆勇士，加上前2戰以8：5與10：0獲勝，系列賽皆以大比分帶走勝利。

勇士派出40歲老將摩頓（Charlie Morton）先發，沒想到他投不滿3局就狂失8分退場，被打的9支安打有4支長打，全都是全壘打。勇士隨後派上鄧希（Parker Dunshee）接替投球，這是他大聯盟的初登板，雖然順利結束第3局，在第4局也飆出生涯首K，但第5局釀酒人便送上大聯盟迎賓禮，2支全壘打與1支二壘安打讓鄧希一下子失了5分，黯然退場。

勇士隊老將摩頓近期表現不佳，本場比賽投不滿3局失8分，上場先發面對大都會他也投不滿3局，責失5分。 路透
勇士隊老將摩頓近期表現不佳，本場比賽投不滿3局失8分，上場先發面對大都會他也投不滿3局，責失5分。 路透

勇士的進攻出現在第3局萊利（Austin Riley）與第7局歐蘇納（Marcell Ozuna）的全壘打，加上第8局的安打串聯，共拿下7分，但釀酒人的煙火秀早已讓勇士無力回天，在第8局推派了外野手威廉斯（Luke Williams）上來消化局數，威廉斯一路投到比賽結束，主投2局失2分。

今年才在大聯盟首秀的釀酒人隊小將喬里奧（Jackson Chourio）是本場最大亮點，單場5支3，還演出生涯首度雙響砲，賽後他興奮地說：「超級開心，能夠跟球隊享受這個美好時刻，希望我們能繼續贏下去。」本場賽後勇士已吞下5連敗，教頭史尼克（Brian Snitker）表示：「我就輕描淡寫一點地說，我們表現得不太好。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體育署挺林郁婷 中華奧會發函警告IBA並準備提告
▪ 舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案
▪ 舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎
▪ 美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

勇士 大聯盟 釀酒人

相關新聞

MLB／釀酒人6轟海灌16分 系列賽3戰均大比分橫掃勇士

勇士隊今日在主場迎戰與釀酒人隊3連戰最後一場賽事。釀酒人本場比賽先發9人有8人敲安，團隊共敲出6轟，終場以16：7打爆勇士，加上前2戰以8：5與10：0獲勝，系列賽皆以大比分帶走勝利。 勇士派出

MLB／21連敗平美聯紀錄 白襪教頭和3教練團一起被炒了

先前與運動家隊的3連戰中，白襪隊好不容易在第2戰中止美聯史上最慘的21連敗，但在最終戰又被運動家隊逆轉吞敗，在漫長的輸球之路上白襪球迷也紛紛要求總教練下台，而白襪高層終於在今天宣布將總教練葛里佛（Pe

MLB／「少主」惠特雙響4打點 皇家轟垮紅襪保外卡第3

皇家隊今日迎來與紅襪隊3連戰最終戰，前2戰皇家皆負於紅襪，在外卡第3名的爭奪戰遭到紅襪急起直追，但本場比賽皇家靠著「少主」惠特（Bobby Witt Jr.）的雙響砲外帶4打點，以及帕斯昆汀（Vinn

MLB／聯盟本季最速！海盜查普曼睽違8年再度飆破105英哩

今年轉戰海盜隊的36歲老將「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）在今日面對教士隊的比賽中季上陣，飆出了大聯盟本季最速的105.1英里速球（約169.1公里），寫下本季大聯盟最速紀錄。

MLB／費城核彈頭3響砲寫紀錄 道奇首棒大谷翔平5支0

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）不滿妨礙跑壘的判決，本季首度被驅逐出場，而費城人隊隨後也攻下5分大局逆轉，...

MiLB／鄭宗哲轟滿貫砲本季第10轟出爐 陳柏毓先發掉5分

美職海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天有好表現，在球隊落後時一棒轟出逆轉滿貫全壘打，為本季第10轟，不過最終球隊再遭逆轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。