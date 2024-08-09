MLB／21連敗平美聯紀錄 白襪教頭和3教練團一起被炒了

先前與運動家隊的3連戰中，白襪隊好不容易在第2戰中止美聯史上最慘的21連敗，但在最終戰又被運動家隊逆轉吞敗，在漫長的輸球之路上白襪球迷也紛紛要求總教練下台，而白襪高層終於在今天宣布將總教練葛里佛（Pedro Grifol）開除。

白襪目前戰績28勝89敗，勝率僅2成39，為全大聯盟墊底，全隊士氣低迷無比。此次人事異動不只有總教練丟了工作，連板凳教練蒙托（Charlie Montoyo）、三壘指導教練羅德里奎茲（Eddie Rodriguez）以及助理打擊教練托沙（Mike Tosar）也都被解雇。

葛里佛在2022年接替身體狀況不佳的拉魯沙（Tony La Russa）擔任總教練，但接手以來始終無法成功拉抬白襪戰績。而葛里佛離開後，白襪宣布的替代人選是曾在守護者隊與響尾蛇隊執教過，今年年初加入白襪教練團的塞茲摩爾（Grady Sizemore），他將代理總教練職位直到球季結束。

白襪總管蓋茲直言：「我們表現得太差了。」 美聯社

與分區龍頭40場以上勝差、21連敗以及賽前遭對手嘲諷等慘澹事蹟接二連三發生在本季的白襪隊上，各家媒體皆在預測目前28勝89敗的白襪是否有望突破1962年大都會隊的120敗。而白襪總管蓋茲（Chris Getz）則表示：「我們當然想避免（120敗）這樣的狀況，沒有人想要跟這個紀錄連繫在一起。」