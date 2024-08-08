MLB／「少主」惠特雙響4打點 皇家轟垮紅襪保外卡第3

皇家隊今日迎來與紅襪隊3連戰最終戰，前2戰皇家皆負於紅襪，在外卡第3名的爭奪戰遭到紅襪急起直追，但本場比賽皇家靠著「少主」惠特（Bobby Witt Jr.）的雙響砲外帶4打點，以及帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）的2分砲，8：4轟垮紅襪，化解外卡危機。

擔綱第2棒的惠特首局首打席就以陽春砲幫助皇家先馳得點，皇家在前2局便取得2分領先，但紅襪在第三與第四局重砲反擊，岡薩雷茲（Romy Gonzalez）的3分砲與簡森（Danny Jansen）的陽春砲使得紅襪將比數反超至4：2。

不過皇家的火力在四局下半馬上給予支援，惠特二壘安打帶有兩分打點，帕斯昆汀再補上2分砲一舉灌進5分，皇家以7：4反超紅襪。六局下半惠特錦上添花，一支挑戰中外野的陽春砲又將比分拉開至8：4，此後勝負定調，皇家避免3連戰遭橫掃的命運，也保住了自己的外卡名額。

紅襪教頭柯拉也對惠特的好表現讚譽有加，稱他「有禮、舉止得宜」 美聯社

才生涯第3年的惠特持續繳出穩定表現，連對手紅襪教頭柯拉（Alex Cora）都讚譽有加：「這孩子就是這麼特別，他舉止得宜、認真。作為對手我討厭他，但我本人喜歡他。」賽後皇家已寫下連續13場全壘打的紀錄，為隊史第二長。目前在美中只落後龍頭守護者隊4場，第二名的雙城隊半場勝差。外卡部分則是落後外卡第1的洋基4.5場，外卡第2則是同分區的雙城。