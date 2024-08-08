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MLB／聯盟本季最速！海盜查普曼睽違8年再度飆破105英哩

聯合新聞網／ 綜合報導
查普曼在今天的比賽中再度飆出105.1英里的火球。 路透
查普曼在今天的比賽中再度飆出105.1英里的火球。 路透

今年轉戰海盜隊的36歲老將「古巴飛彈」查普曼Aroldis Chapman）在今日面對教士隊的比賽中季上陣，飆出了大聯盟本季最速的105.1英里速球（約169.1公里），寫下本季大聯盟最速紀錄。

查普曼今日於8局上半登板，面對首名打者就投出三振，隨後雖然投出觸身球以及被敲安，但仍在關鍵時刻投出2K安全下莊。其中在和馬恰多（Manny Machado）對決時，查普曼投出了105.1英里伸卡球，創下大聯盟本季最速紀錄，也是他自2016年8月2日以來再度飆破105英里。

最終查普曼後援1局無失分，送出3次三振，奪下本季第17次中繼成功，防禦率下修至3.59，不過這場比賽雙方鏖戰到延長賽，終場海盜以8：9吞敗。

查普曼在2010年效力紅人隊時期以105.1英里寫下金氏世界紀錄的最快球速紀錄，超級火球便成為他在大聯盟的正字標記。同時他也用剛猛球速寫下不少紀錄，包含歷史最快10球包辦了8球、最多三振的左投後援投手，以及2014年以均速100.3英里（約161.4公里）成為單季均速最快投手等。

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