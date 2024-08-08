MLB／費城核彈頭3響砲寫紀錄 道奇首棒大谷翔平5支0

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）不滿妨礙跑壘的判決，本季首度被驅逐出場，而費城人隊隨後也攻下5分大局逆轉，最終以9：4拿下勝利，史瓦伯（Kyle Schwarber）的單場三響砲更寫下一項隊史紀錄。

前5局打完，道奇隊還以4：3領先，然而6局上費城人隊波姆（Alec Bohm）先敲出二壘打，下一棒馬許（Brandon Marsh）短打，三壘手赫南德茲（Enrique Hernandez）撿起後傳向三壘給補位的羅哈斯（Miguel Rojas）觸殺。

道奇隊羅伯茲找壘審爭論「妨礙跑壘」判決被驅逐出場。 美聯社

然而羅哈斯踩在壘包前的腳被波姆滑壘時踢到，被三壘審判定妨礙跑壘，導致形成一、三壘有人局面，轉播球評指出：「這是要守備時必然會經過的地方。」羅伯茲當然也不滿意上前抗議，結果被趕，這是他本季第1次、生涯第12次遭驅逐出場。

They ruled interference on Miguel Rojas here



Just a horrendous call



pic.twitter.com/75NS1PFvhl — Blake Harris (@BlakeHHarris) 2024年8月8日

羅伯茲離場後，費城人隊先靠瑞爾穆托（J.T. Realmuto）滾地推進追平、暴投送分取得領先，2出局後史瓦伯又轟出3分砲，擴大差距。

This man is on fire#RingTheBell pic.twitter.com/IAfTSkQZnH — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2024年8月8日

史瓦伯今天4打數4安打、7分打點，1局上就敲出首局首打席全壘打，5局上二壘打有2分打點，7局上的3分砲之後，9局上也有1發陽春砲，成為費城人隊自1900年以來，第1位單場三響砲的第1棒打者。

而道奇隊第1棒、日本球星大谷翔平今天則是5打數掛蛋，個人連續兩場、9打數沒有敲安，打擊率下滑到3成02，這兩場雖然沒被三振，但也完全沒上壘。