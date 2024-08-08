快訊

氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

主計總處揭台灣經濟三結構變了 未來環境該喜還是憂？

MiLB／鄭宗哲轟滿貫砲本季第10轟出爐 陳柏毓先發掉5分

中央社／ 記者楊啟芳台北8日電
美職海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天有好表現，在球隊落後時一棒轟出逆轉滿貫全壘打，為本季第10轟。 截圖自影片
美職海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天有好表現，在球隊落後時一棒轟出逆轉滿貫全壘打，為本季第10轟。 截圖自影片

美職海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天有好表現，在球隊落後時一棒轟出逆轉滿貫全壘打，為本季第10轟，不過最終球隊再遭逆轉，同場海盜隊先發投手陳柏毓則是投4局失5分。

海盜隊2A今天對上紅襪隊2A的賽事，鄭宗哲先發打第3棒、擔任游擊手，3局上選到保送上壘，最後跑回1分；6局上在球隊滿壘時，鄭宗哲一棒轟出右外野方向滿貫全壘打，幫助球隊一度逆轉比分，取得8比5領先；8局上再擊出1支一壘安打。

總計鄭宗哲4打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦4打點、2得分，其中本季第10轟出爐，連2年球季全壘打雙位數，目前累積10轟、14盜，打擊率2成34。不過海盜隊2A在8局下被對手猛灌7分，最終以8比13不敵紅襪隊2A。

同場海盜隊2A先發投手也是來自台灣的陳柏毓，前2局都遇到亂流掉分，3局下則是被敲陽春砲，4局下回穩演出3上3下。總計陳柏毓先發投4局，被敲出7支安打，投1次四壞球保送、5次三振，失掉5分，最後無關勝敗，本季目前防禦率3.89。

另外高階1A層級的賽事，費城人隊好手潘文輝在7局下登板中繼，雖然被敲1支安打，不過也飆出2次三振沒有掉分；8局下2出局後，投出觸身球後再發生暴投，一度面臨二壘有人，不過最後飆出三振化解。

總計潘文輝中繼投2局，被敲1支安打、出現1次觸身球保送，送出4次三振，沒有失分，目前防禦率僅0.90。最終費城人隊高階1A以5比4擊退國民隊高階1A，潘文輝拿下本季第3次中繼成功。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 拳擊／對手比「X」不解釋 外國拳迷不捨林郁婷
▪ 拳擊／林郁婷金牌戰對手是黑馬 波蘭20歲新星今年竟參選過
▪ 田徑／最後100公尺超車3人！美國霍爾400公尺史詩級逆轉奪金
▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

海盜 鄭宗哲

延伸閱讀

MiLB／陳柏毓連5場優質先發 林振瑋6局飆9K奪勝

MiLB／陳柏毓2A連4場優質先發 鄧愷威新人聯盟復健賽挨轟

MiLB／鄭宗哲轟3分砲建功 李灝宇逆轉安助隊奪勝

MiLB／鄭宗哲2A敲2支二壘打 潘文輝1A先發3局飆5K

相關新聞

MLB／費城核彈頭3響砲寫紀錄 道奇首棒大谷翔平5支0

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）不滿妨礙跑壘的判決，本季首度被驅逐出場，而費城人隊隨後也攻下5分大局逆轉，...

MiLB／鄭宗哲轟滿貫砲本季第10轟出爐 陳柏毓先發掉5分

美職海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天有好表現，在球隊落後時一棒轟出逆轉滿貫全壘打，為本季第10轟，不過最終球隊再遭逆轉...

MLB／白襪才剛中斷21連敗又輸球 落後分區龍頭40.5場超誇張

本季MLB最慘球隊莫過於美中爐主白襪隊，昨日才剛以5：1打臉賽前嘲諷他們的運動家隊，終止美聯史上最慘，與1988年金鶯隊共同保持的21連敗紀錄，沒想到今天再度輸給運動家，本次3連戰運動家以2勝1敗取得

MLB／運動家賽前播泰勒絲歌曲嘲諷 白襪結束美聯最慘21連敗

白襪隊昨天輸給運動家隊後，追平美聯最慘21連敗紀錄，運動家主場DJ賽前開嘲諷，沒想到白襪終場以5：1贏球，成功打臉。 據運動家記者克萊因施密特（Jessica Kleinschmidt）報導，運

MLB／今永昇太7局10K平生涯最多三振 首年10勝只差1步

小熊日籍左投今永昇太今天面對雙城隊，投出7局失2分的優質先發，單場10次三振追平大聯盟生涯最高，也收下本季第9勝，距離日...

MLB／貝茲將歸隊宇宙道奇 教頭說大谷翔平還是不動一棒

因觸身球造成左手骨裂的貝茲（Mookie Betts）即將歸隊，道奇這艘宇宙戰艦將更加完整，總教練羅伯茲（Dave Ro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。