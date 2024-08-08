MiLB／鄭宗哲轟滿貫砲本季第10轟出爐 陳柏毓先發掉5分

美職海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天有好表現，在球隊落後時一棒轟出逆轉滿貫全壘打，為本季第10轟，不過最終球隊再遭逆轉，同場海盜隊先發投手陳柏毓則是投4局失5分。

海盜隊2A今天對上紅襪隊2A的賽事，鄭宗哲先發打第3棒、擔任游擊手，3局上選到保送上壘，最後跑回1分；6局上在球隊滿壘時，鄭宗哲一棒轟出右外野方向滿貫全壘打，幫助球隊一度逆轉比分，取得8比5領先；8局上再擊出1支一壘安打。

總計鄭宗哲4打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦4打點、2得分，其中本季第10轟出爐，連2年球季全壘打雙位數，目前累積10轟、14盜，打擊率2成34。不過海盜隊2A在8局下被對手猛灌7分，最終以8比13不敵紅襪隊2A。

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同場海盜隊2A先發投手也是來自台灣的陳柏毓，前2局都遇到亂流掉分，3局下則是被敲陽春砲，4局下回穩演出3上3下。總計陳柏毓先發投4局，被敲出7支安打，投1次四壞球保送、5次三振，失掉5分，最後無關勝敗，本季目前防禦率3.89。

另外高階1A層級的賽事，費城人隊好手潘文輝在7局下登板中繼，雖然被敲1支安打，不過也飆出2次三振沒有掉分；8局下2出局後，投出觸身球後再發生暴投，一度面臨二壘有人，不過最後飆出三振化解。

總計潘文輝中繼投2局，被敲1支安打、出現1次觸身球保送，送出4次三振，沒有失分，目前防禦率僅0.90。最終費城人隊高階1A以5比4擊退國民隊高階1A，潘文輝拿下本季第3次中繼成功。