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MLB／白襪才剛中斷21連敗又輸球 落後分區龍頭40.5場超誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
班寧坦迪開轟無用，白襪苦吞本季第89敗。 歐新社
班寧坦迪開轟無用，白襪苦吞本季第89敗。 歐新社

本季MLB最慘球隊莫過於美中爐主白襪隊，昨日才剛以5：1打臉賽前嘲諷他們的運動家隊，終止美聯史上最慘，與1988年金鶯隊共同保持的21連敗紀錄，沒想到今天再度輸給運動家，本次3連戰運動家以2勝1敗取得優勢。

白襪與運動家同為分區爐主，今日比賽為雙方3連戰最後1場，賽前戰成1：1。白襪在二局上率先突破，班寧坦迪（Andrew Benintendi）連2場開轟，2分砲幫助白襪取得先馳得點。雙方攻勢此後便受制於先發投手的壓制，六局結束白襪以2：0領先。

運動家在七局展開反攻，一舉超前白襪，終場以3：2帶走勝利。 法新社
運動家在七局展開反攻，一舉超前白襪，終場以3：2帶走勝利。 法新社

但七局下半風雲變色，運動家在白襪換下先發6局無失分的馬汀（Davis Martin）後展開反擊，面對白襪第一任後援投手杜森（Touki Toussaint），在一二壘有人的局面下，艾瓦瑞茲（Armando Alvarez）與蓋洛夫（Zack Gelof）的連續安打，再加上巴特勒（Lawrence Butler）的高飛犧牲打，將比分反超至3：2，運動家最後靠著4任後援投手的強力壓制帶走勝利。

本次系列戰故事性十足，首戰白襪負於運動家，追平1988年金鶯的21連敗紀錄，教頭葛里佛（Pedro Grifol）賽後採訪時還無奈表示：「真的太痛苦了。」；第2戰賽前運動家在自家球場播放歌手泰勒絲（Taylor Swift）的《22》嘲諷白襪，最終白襪以5：1成功打臉；不過最終戰白襪後繼無力，以2：3落敗。賽後白襪與分區龍頭守護者隊的勝差已來到天地之隔的40.5場。

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