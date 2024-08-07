MLB／運動家賽前播泰勒絲歌曲嘲諷 白襪結束美聯最慘21連敗

白襪隊昨天輸給運動家隊後，追平美聯最慘21連敗紀錄，運動家主場DJ賽前開嘲諷，沒想到白襪終場以5：1贏球，成功打臉。

據運動家記者克萊因施密特（Jessica Kleinschmidt）報導，運動家主場在熱身時，響起美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）歌曲《22》，嘲諷白襪連敗紀錄。

不過白襪第5棒班寧坦迪（Andrew Benintendi）4局上敲出兩分砲先馳得點，運動家蓋洛夫（Zack Gelof）4下擊出陽春砲反擊，白襪先發投手坎農（Jonathan Cannon）主投6局只失這1分，加上3名牛棚投手聯手封鎖，終場以5：1贏球，結束美聯史上最長21連敗。

白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）賽後談到終止21連敗，「我為這些傢伙感到驕傲，他們繼續前進，每天來球場都努力練球，他們很在乎。」勝利功臣坎農則表示，「我們很高興能再次成為贏家，希望能以此基礎繼續前進。」