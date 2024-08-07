MLB／今永昇太7局10K平生涯最多三振 首年10勝只差1步

小熊日籍左投今永昇太今天面對雙城隊，投出7局失2分的優質先發，單場10次三振追平大聯盟生涯最高，也收下本季第9勝，距離日本選手第1年雙位數勝投的紀錄只差一步。

小熊隊今天以7：3擊敗雙城隊，今永昇太前3局投出9上9下，雖然在4局上被路易斯（Royce Lewis）敲出2分砲，但之後沒再讓對手越雷池一步。

今永昇太以92球投完7局，被敲2支安打包含1轟，丟掉2分，防禦率為3.06，拿下第9勝，有機會成為自去年千賀滉大之後，第9位在大聯盟生涯首年就拿下雙位數勝投的日本投手。

小熊隊也以全場11支安打相挺，史旺森（Dansby Swanson）單場3安猛打，巴瑞德斯（Isaac Paredes）則有2安、4打點演出。