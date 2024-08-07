快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／貝茲將歸隊宇宙道奇 教頭說大谷翔平還是不動一棒

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
因觸身球造成左手骨裂的貝茲（Mookie Betts）即將歸隊。 路透
因觸身球造成左手骨裂的貝茲（Mookie Betts）即將歸隊。 路透

因觸身球造成左手骨裂的貝茲（Mookie Betts）即將歸隊，道奇這艘宇宙戰艦將更加完整，總教練羅伯茲（Dave Roberts）預告游擊位置將留給貝茲，但過往開路先鋒的打序則要調整一下，現在大谷翔平打第1棒正順。

貝茲是在6月中旬遭觸身球砸傷，目前預計最快美國時間8月12日就能夠回到大聯盟，在作客釀酒人隊的系列賽中復出，也是繼昨天弗里曼（Freddie Freeman）歸隊後另一項好消息，道奇隊MVP三星有望再次連線。

貝茲受傷期間，道奇隊游擊手換人當，外界雖然臆測貝茲歸隊後可能轉戰二壘或外野，但羅伯茲說：「貝茲是游擊手，現在有羅哈斯（Miguel Rojas）能守游擊，但他可以移防三壘，偶爾分攤二壘守備，整體來看，我們會讓貝茲守游擊。」

打擊近況火燙的拉克斯（Gavin Lux）鎮守二壘對道奇隊是較佳選項，而守優於打的羅哈斯能夠提供內野深度，或是在面對左投時提供打線另一個選項。

但至於打序，貝茲將不會回到原本的第1棒，大谷翔平接手開路先鋒後，到今天賽前的41場打出15轟、OPS 1.095的成績，右打的貝茲若排第2棒也能錯開大谷翔平、弗里曼兩位左打。

「我有跟他聊過。」羅伯茲作出安排前有跟貝茲討論，「我想很難去爭論翔平打第1棒的貢獻，也能夠拆開兩個左打，讓這些人有更多打數去發揮。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊7日賽程 林郁婷力拚金牌戰門票 桌球女團8強戰大魔王
▪ 羽球／王齊麟抵台秒抱女友加捧臉 陳詩媛備大禮「我本人」閃瞎粉絲
▪ 桌球／「六朝元老」莊智淵告別奧運：盼下個篇章老天對我好點
▪ 拳擊／連三屆親吻擂台謝幕 陳念琴奪銅心中萬分感恩
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名33 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

羅伯茲 貝茲 道奇

延伸閱讀

MLB／開轟又盜壘 道奇教頭看見經典賽版本大谷翔平

MLB／大谷翔平隔2場開轟差點漏踩壘包 邁向40轟40盜

MLB／大谷翔平三分砲終結19打席安打荒 道奇近6戰吞5敗

MLB／大谷翔平連4場盜壘追平一朗 吞K不滿喊No卻是好球

相關新聞

MLB／今永昇太7局10K平生涯最多三振 首年10勝只差1步

小熊日籍左投今永昇太今天面對雙城隊，投出7局失2分的優質先發，單場10次三振追平大聯盟生涯最高，也收下本季第9勝，距離日...

MLB／貝茲將歸隊宇宙道奇 教頭說大谷翔平還是不動一棒

因觸身球造成左手骨裂的貝茲（Mookie Betts）即將歸隊，道奇這艘宇宙戰艦將更加完整，總教練羅伯茲（Dave Ro...

MLB／猛敲4安外加本季第58盜 超快腿克魯茲助紅人輕取馬林魚

紅人今天再度對上馬林魚，迎來系列賽第二戰，超級快腿克魯茲（Elly De La Cruz）再次發威，單場5打數猛敲4安2分2打點，外加本季第58次盜壘，超全能身手幫助球隊以8：2賞給馬林魚系列賽2連敗

MLB／開轟又盜壘 道奇教頭看見經典賽版本大谷翔平

道奇隊日本好手大谷翔平相隔2場再次開轟，還加演盜壘，朝向單季「40轟、40盜」邁進，總教練羅伯茲（Dave Robert...

MLB／白襪21連敗平美聯紀錄 「重傷害」湯瑪斯怒：已成笑柄

美職大聯盟白襪隊近期慘到不行，今天又以1：5敗給運動家隊，苦吞21連敗追平美聯紀錄，距離國聯的23連敗也只差2場，接下來...

MLB／大谷翔平隔2場開轟差點漏踩壘包 邁向40轟40盜

休息2場沒開轟的大谷翔平，今天在弗里曼（Freddie Freeman）歸隊第1天開轟慶祝，還加碼盜壘演出，幫助道奇隊以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。