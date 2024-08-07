MLB／貝茲將歸隊宇宙道奇 教頭說大谷翔平還是不動一棒

因觸身球造成左手骨裂的貝茲（Mookie Betts）即將歸隊，道奇這艘宇宙戰艦將更加完整，總教練羅伯茲（Dave Roberts）預告游擊位置將留給貝茲，但過往開路先鋒的打序則要調整一下，現在大谷翔平打第1棒正順。

貝茲是在6月中旬遭觸身球砸傷，目前預計最快美國時間8月12日就能夠回到大聯盟，在作客釀酒人隊的系列賽中復出，也是繼昨天弗里曼（Freddie Freeman）歸隊後另一項好消息，道奇隊MVP三星有望再次連線。

貝茲受傷期間，道奇隊游擊手換人當，外界雖然臆測貝茲歸隊後可能轉戰二壘或外野，但羅伯茲說：「貝茲是游擊手，現在有羅哈斯（Miguel Rojas）能守游擊，但他可以移防三壘，偶爾分攤二壘守備，整體來看，我們會讓貝茲守游擊。」

打擊近況火燙的拉克斯（Gavin Lux）鎮守二壘對道奇隊是較佳選項，而守優於打的羅哈斯能夠提供內野深度，或是在面對左投時提供打線另一個選項。

但至於打序，貝茲將不會回到原本的第1棒，大谷翔平接手開路先鋒後，到今天賽前的41場打出15轟、OPS 1.095的成績，右打的貝茲若排第2棒也能錯開大谷翔平、弗里曼兩位左打。

「我有跟他聊過。」羅伯茲作出安排前有跟貝茲討論，「我想很難去爭論翔平打第1棒的貢獻，也能夠拆開兩個左打，讓這些人有更多打數去發揮。」