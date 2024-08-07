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MLB／猛敲4安外加本季第58盜 超快腿克魯茲助紅人輕取馬林魚

聯合新聞網／ 綜合報導
克魯茲單場5打數猛敲4安2分2打點，外加本季第58次盜壘，幫助紅人擊敗馬林魚。 路透社
克魯茲單場5打數猛敲4安2分2打點，外加本季第58次盜壘，幫助紅人擊敗馬林魚。 路透社

紅人今天再度對上馬林魚，迎來系列賽第二戰，超級快腿克魯茲（Elly De La Cruz）再次發威，單場5打數猛敲4安2分2打點，外加本季第58次盜壘，超全能身手幫助球隊以8：2賞給馬林魚系列賽2連敗。

昨天面對馬林魚5打數敲出4支長打，包含2轟，成為聯盟歷史上第14位單季20轟50盜的球員，今天克魯茲手感依舊火燙，第1局先敲出1支安打，3局上再開張，打出二壘安打，接著發起盜壘成功本季第58次盜壘進帳。4局上滿壘時面對梅爾（Max Meyer）1顆偏下的外角球，克魯茲向上拉起，把球掃出左外野，打出帶有2分打點的二壘安打，隨後跑回本壘再得1分。

8局上敲1安上壘後，對手因為害怕克魯茲速度導致傳球失誤，史迪爾（Spencer Steer）滾地球得手拿下分數，終場8：2，紅人輕取馬林魚。

賽後，克魯茲表示比起昨天他更喜歡今天的狀態，他指出今天優異的表現來自之前的基礎。「我只是在這裡玩得很開心，」克魯茲說道。近兩戰他繳出瘋狂表現，共計10打數狂敲8安，打擊率是驚人的8成，本季他的打擊率2成68，上壘率3成47、長打率4成96。

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