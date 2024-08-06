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MLB／開轟又盜壘 道奇教頭看見經典賽版本大谷翔平
道奇隊日本好手大谷翔平相隔2場再次開轟，還加演盜壘，朝向單季「40轟、40盜」邁進，總教練羅伯茲（Dave Roberts）彷彿看到「經典賽版本的大谷翔平」，預言10月的大谷還會更加威猛。
道奇隊今天以5：3擊敗費城人隊，大谷翔平一人貢獻2打點，8局下敲出一發中外野陽春砲，3局下的高飛犧牲打距離再遠一些就有機會出牆。
「今天在好球帶的掌握上進步不少，差一點就能敲出雙響砲了。」羅伯茲表示：「隨著10月越來越近，（大谷翔平）變得越來越好。」羅伯茲更指出，今天的大谷翔平猶如去年經典賽時期，「集中力完全不同。」
大谷翔平則表示，球隊前次遇到費城人隊遭到橫掃，「這次系列賽首戰能夠拿下很重要，而且是弗里曼（Freddie Freeman）歸隊的第一場比賽。」大谷今天也穿著「#MaxStrong」的T恤，為弗里曼生病的兒子麥克斯（Max Freeman）加油。
大谷翔平目前累積34轟、32盜，照此進度甚至有機會達成「45轟、45盜」，他表示：「能夠在好的時間點開轟是好事，盜壘是在我覺得成功率高的時候執行，而且要能夠提升球隊贏球機率，我主要考量是這點。」
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