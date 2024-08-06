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MLB／白襪21連敗平美聯紀錄 「重傷害」湯瑪斯怒：已成笑柄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
白襪今天又輸了，推進到21連敗。 美聯社
白襪今天又輸了，推進到21連敗。 美聯社

美職大聯盟白襪隊近期慘到不行，今天又以1：5敗給運動家隊，苦吞21連敗追平美聯紀錄，距離國聯的23連敗也只差2場，接下來2天將繼續對上運動家。

「我們聊過這件事，大家都知道現在是什麼狀況。」白襪隊總教練葛里佛（Pedro Grifol）賽後表示：「21連敗真的很糟糕，很令人受傷、心痛，但就像我說過的，這不是缺乏付出，沒有人上場是希望輸球的。」

白襪隊總教練葛里佛實在找不到贏球方法。 美國聯合通訊社
白襪隊總教練葛里佛實在找不到贏球方法。 美國聯合通訊社

白襪隊目前與1988年金鶯隊並列美聯最多連敗紀錄，國聯的23連敗則是1961年費城人隊所保有，也是1900年以來最多，而1889年美國協會的路易斯威爾上校隊（Louisville Colonels）26連敗，則是大聯盟紀錄，該季他們打出27勝111敗成績。

白襪隊上一次贏球已經是美國時間7月10日，目前戰績27勝88敗，照此進度可能以38勝124敗的賽季作收，將寫下自1899年來最多敗球隊，當時克里夫蘭蜘蛛隊（Cleveland Spiders）打出20勝134敗。

白襪名將「重傷害」湯瑪斯擔任此戰球評，見證前東家吞下21連敗。 美聯社
白襪名將「重傷害」湯瑪斯擔任此戰球評，見證前東家吞下21連敗。 美聯社

白襪名將「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）賽後講評時氣到不行，「該停止了，這是球員唯一該做的事，中止連敗。不要再說『我們在努力了』，別說『我們每天都很辛勤練習』，這些都該停止了。」

湯瑪斯指出，如果自己是總教練，不會再當個好人，「踹門、摔門都可以，大喊『滾出這裡，連輸了21場，我們已成棒球界的笑柄』。」

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湯瑪斯 白襪 運動家

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