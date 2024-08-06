MLB／大谷翔平隔2場開轟差點漏踩壘包 邁向40轟40盜

休息2場沒開轟的大谷翔平，今天在弗里曼（Freddie Freeman）歸隊第1天開轟慶祝，還加碼盜壘演出，幫助道奇隊以5：3擊敗費城人隊外，也朝著單季「40轟、40盜」前進中。

大谷翔平今天擔任第1棒、指定打擊，首打席敲出界外飛球出局，而3局下的第2打席則敲出高飛犧牲打，幫助道奇追平為2：2，下一棒赫南德茲（Teoscar Hernandez）的2分砲超前比數。

5局下大谷翔平敲出二壘安打，還成功盜上三壘，這是他本季第32次盜壘成功；8局下大谷更從班克斯（Tanner Banks）手中敲出一發中外野陽春砲，擊球初速107.4哩、飛行距離384呎，也是本季第34轟。

有趣的是，大谷跑過一壘後看著球出牆，才突然不確定有沒有踩到壘包，又跑回去補踩一下才繼續繞壘。

大谷翔平總計3打數2安打、2分打點，打擊率回升到3成09，這也是大谷翔平生涯首度砲轟費城人隊，大聯盟30支球團目前僅剩紅雀隊還沒開轟。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）6局被敲5支安打、失3分，另有9次三振，優質先發取得本季第9勝；費城人隊諾拉（Aaron Nola）則是6局被敲8支安打、掉4分，吞下第5敗。