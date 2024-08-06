快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／隊友暖心舉動逼哭弗里曼 談兒子重症：寧願3億次吞K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
弗里曼自7月26日離隊陪伴兒子後，到今天回歸道奇隊，隊友們穿著寫有「#MaxStrong」的T恤歡迎他歸隊，讓他感到落淚。 路透
弗里曼自7月26日離隊陪伴兒子後，到今天回歸道奇隊，隊友們穿著寫有「#MaxStrong」的T恤歡迎他歸隊，讓他感到落淚。 路透

道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）今天重新歸隊，他的兒子因罕見疾病緊急住院，經歷8天漫長治療後才脫離險境，也讓弗里曼終於能夠放心回到球場，首打席球迷跟對手都為他鼓掌致敬。

弗里曼今天在1局下上場的第一個打席，道奇球場滿場球迷為他歡呼，弗里曼也脫帽回應，並拍拍自己的胸口表示收到大家的鼓勵，就連對手費城人隊球員也脫帽向他致敬。

弗里曼3歲的兒子麥克斯（Max Freeman）被診斷出患有格林-巴利症候群，出現虛弱、麻痺或癱瘓等症狀，此病症還沒有已知的治癒方法，但治療可以幫助改善症狀和縮短病程，到昨天終於恢復到穩定狀態。

弗里曼自7月26日離隊陪伴兒子後，到今天回歸道奇隊，隊友們穿著寫有「#MaxStrong」的T恤歡迎他歸隊，弗里曼說：「這是我今天第一次哭出來，對我來說意義重大。」

弗里曼賽前召開了30分鐘的記者會，向外界說明兒子的罹病過程，也詳述在加護病房的驚險8天，「他不應該遇到此事，也沒有人應該遇到，在那邊不只我們家庭，病房常常是滿的，許多家庭仍在跟重症奮鬥，我們還算是幸運，格林-巴利症候群是可以完全康復的。」

這段時間對於弗里曼來說有多煎熬，他舉了一個例子，「我知道道奇球迷可能不喜歡，但我寧願在世界大賽第7戰9局下滿壘時連續被三振3億次，也不想再經歷一次，但他現在沒事了，他還有很長的路要走。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊6日賽程 陳念琴4強戰亞運金牌 桌球男團與日本爭4強門票
▪ 羽球／「相信兒子」 李洋父直接買高價4強門票
▪ 羽球／拿金牌後終於可刮鬍子了！ 李洋IG分享燦笑帥照
▪ 拳擊／國際拳總開記者會想批林郁婷 惹毛國際媒體
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

弗里曼 格林 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平三分砲終結19打席安打荒 道奇近6戰吞5敗

MLB／大谷翔平3度上壘吹風 弗里曼缺陣道奇1分都打不回

MLB／大谷翔平卸下保護殼 美媒：比從前更快樂

MLB／大谷翔平3支0、2K還死壘包上 道奇3分全靠一個人

相關新聞

MLB／隊友暖心舉動逼哭弗里曼 談兒子重症：寧願3億次吞K

道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）今天重新歸隊，他的兒子因罕見疾病緊急住院，經歷8天漫長治療後才脫離險...

MLB／白襪吞20連敗創大聯盟近36年最慘紀錄 教頭坦言「太痛苦」

白襪今天對上雙城，以7：13遭到系列賽橫掃，吞下本季第20連敗，創下大聯盟近36年來最悲慘紀錄，僅須再1場就會追平美聯歷史最長連敗。教頭葛里佛（Pedro Grifol）賽後採訪時直言「真的太痛苦，太

MLB／白襪20連敗…兩年前求職輸給現任教頭 吉恩：我要看心理醫生

大聯盟最慘球隊白襪隊還在持續探底，今天再以2：6輸給雙城隊，吞下20連敗，總教練葛里佛（Pedro Grifol）領軍兩...

MLB／怕爆！藍鳥單場3度敬遠賈吉 索托：不爽但尊重

面對「法官」賈吉，藍鳥隊再度選擇逃避，今天對他祭出3次故意四壞保送，兩隊鏖戰到10局，由勒梅休（DJ LeMahieu）...

MLB／1選手同場為2隊出賽不是不可能 官網預告827有望寫紀錄

8月27日（美國時間8月26日）這一天，大聯盟可能出現史上首見的奇景，捕手簡森（Danny Jansen）有機會在同一場...

MLB／日媒沒等到「惜別彈」 大谷4支0、2K告別運動家主場

大谷翔平大聯盟生涯首安、首勝出現在奧克蘭運動家隊主場，今天是在這裡的最後一場出賽，大谷以4打數沒有安打、吞下2K作收，日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。