MLB／隊友暖心舉動逼哭弗里曼 談兒子重症：寧願3億次吞K

道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）今天重新歸隊，他的兒子因罕見疾病緊急住院，經歷8天漫長治療後才脫離險境，也讓弗里曼終於能夠放心回到球場，首打席球迷跟對手都為他鼓掌致敬。

弗里曼今天在1局下上場的第一個打席，道奇球場滿場球迷為他歡呼，弗里曼也脫帽回應，並拍拍自己的胸口表示收到大家的鼓勵，就連對手費城人隊球員也脫帽向他致敬。

弗里曼3歲的兒子麥克斯（Max Freeman）被診斷出患有格林-巴利症候群，出現虛弱、麻痺或癱瘓等症狀，此病症還沒有已知的治癒方法，但治療可以幫助改善症狀和縮短病程，到昨天終於恢復到穩定狀態。

弗里曼自7月26日離隊陪伴兒子後，到今天回歸道奇隊，隊友們穿著寫有「#MaxStrong」的T恤歡迎他歸隊，弗里曼說：「這是我今天第一次哭出來，對我來說意義重大。」

弗里曼賽前召開了30分鐘的記者會，向外界說明兒子的罹病過程，也詳述在加護病房的驚險8天，「他不應該遇到此事，也沒有人應該遇到，在那邊不只我們家庭，病房常常是滿的，許多家庭仍在跟重症奮鬥，我們還算是幸運，格林-巴利症候群是可以完全康復的。」

這段時間對於弗里曼來說有多煎熬，他舉了一個例子，「我知道道奇球迷可能不喜歡，但我寧願在世界大賽第7戰9局下滿壘時連續被三振3億次，也不想再經歷一次，但他現在沒事了，他還有很長的路要走。」