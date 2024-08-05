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MLB／白襪吞20連敗創大聯盟近36年最慘紀錄 教頭坦言「太痛苦」

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪吞本季第20連敗，創下大聯盟近36年來最悲慘紀錄，僅須再1場就會追平美聯歷史最長連敗。 美聯社
白襪吞本季第20連敗，創下大聯盟近36年來最悲慘紀錄，僅須再1場就會追平美聯歷史最長連敗。 美聯社

白襪今天對上雙城，以7：13遭到系列賽橫掃，吞下本季第20連敗，創下大聯盟近36年來最悲慘紀錄，僅須再1場就會追平美聯歷史最長連敗。教頭葛里佛（Pedro Grifol）賽後採訪時直言「真的太痛苦，太遜了。」

作為先發，弗列克森（Chris Flexen）今天慘成投球機，第2局狂掉6分，包括被路易斯（Royce Lewis）夯出的1記3分砲，總計投1.2局被敲7安失8分。就算白襪第8局重整旗鼓將比分追至7：10，也沒辦法將比數拉近，終場7：13不敵雙城，弗列克森吞下本季第11敗，與遊騎兵左投希尼（Andrew Heaney）並列美聯最多，賽後防禦率來到5.53。

「我不知道該說什麼了，」弗列克森說道。迎來本季20連敗後，白襪目前戰績27勝87敗，勝率是淒慘的2成37，距離金鶯在1988年創下的21連敗美聯紀錄僅差1場。大聯盟最長連敗紀錄則是1889年，由路易斯威爾上校創下的26連敗。

「最終，我們已經連續輸掉了 20 場比賽。這太痛苦，太糟糕了，」葛里佛在受訪中說道：「我們要想辦法把這一切拋諸腦後，持續向前進，像個專業人士一樣做好我們明天該做的事。」

「非常困難，」白襪當家球星羅伯特（Luis Robert Jr.）透過翻譯說道：「我們無能為力，只能每天都來這裡，就像我們一直在做的那樣，努力贏得比賽。」

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