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MLB／白襪20連敗…兩年前求職輸給現任教頭 吉恩：我要看心理醫生

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吉恩曾帶領白襪在2005年打下世界大賽冠軍。
吉恩曾帶領白襪在2005年打下世界大賽冠軍。

大聯盟最慘球隊白襪隊還在持續探底，今天再以2：6輸給雙城隊，吞下20連敗，總教練葛里佛（Pedro Grifol）領軍兩季，敗場比勝場正好多100場，成為眾矢之的，就連兩年前競爭這份職缺輸給他的前白襪教頭吉恩（Ozzie Guillén）得知這項數據後都開嘴，「我明天要去看心理醫生。」

美聯最長連敗紀錄為1988年金鶯隊21連敗，大聯盟紀錄則是1961年費城人隊23連敗，白襪持續逼近中。此外，今天輸球後，白襪本季戰績27勝87敗、勝率0.237，而葛里佛帶隊兩季共打下88勝188敗，敗場正好比勝場多100場。

葛里佛持續灌輸雞湯文，他說面對連敗有兩種方式，「生氣，然後沮喪、失望、放棄，或是生氣後拋到腦後，作為職業選手，繼續拿出最好的表現，今天的比賽已經結束，已經無力改變。」

白襪總教練葛里佛執教不力，飽受質疑。 美聯社
白襪總教練葛里佛執教不力，飽受質疑。 美聯社

球迷對他的怒火持續高漲，然而據美國媒體透露，高層目前並無換帥打算，也讓「芝加哥太陽報」不解：「白襪到底還在等待葛里佛什麼？」

吉恩曾於2004到11年擔任白襪教頭，在2005年打下世界大賽冠軍，2022年白襪尋覓新主帥時，他也是競爭者之一，但最終不敵葛里佛。今天他擔任比賽講評，賽後在訪談中主持人提到葛里佛的帶隊數據，讓吉恩當場驚訝、再三確認，你是說：「白襪已經20連敗了嗎？」得到回答：「不只是這樣，他們今年已經敗場比勝場多60場，葛里佛帶隊兩季敗比勝多100場。」

吉恩酸溜溜表示，「白襪選擇葛里佛，而不是我，我一定是很爛的總教練才會這樣，唯一愛我的人只有我的孫子，我明天要去看心理醫生。」

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