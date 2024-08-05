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MLB／怕爆！藍鳥單場3度敬遠賈吉 索托：不爽但尊重

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉成為洋基隊史近25年來第一位單場3度獲得敬遠的選手。 路透社
賈吉成為洋基隊史近25年來第一位單場3度獲得敬遠的選手。 路透社

面對「法官」賈吉（Aaron Judge），藍鳥隊再度選擇逃避，今天對他祭出3次故意四壞保送，兩隊鏖戰到10局，由勒梅休（DJ LeMahieu）打穿5人內野防線，敲出再見安打幫助洋基以4：3贏球。

賈吉昨天在第2局、壘上無人時就獲「敬遠」，今天藍鳥對他依然高度戒備，先發投手羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）兩次與他正面對決，首局飆K，第二打席被敲出安打，在他4.2局收工後，藍鳥後援投手3度直接故意四壞將他請上一壘。

兩隊以3：3進入延長賽，萊特（Mark Leiter Jr.）把關10局上僅因觸身球出現上壘，讓藍鳥未能取分，包括飆出2K；10局下洋基先短打推進三壘有人，藍鳥將左外野手調到內野，祭出內野5人陣，勒梅休仍打穿中間防線形成再見安打。

賈吉成為洋基隊史近25年來第一位單場3度獲得敬遠的選手，索托很不高興，「爛透了，大家都想看他站上打擊區，我盡全力上壘，希望看他表現，結果對手選擇閃躲他。」

索托坦言，「這真的讓我不爽，我一點都不喜歡，我希望他們可以正面對決他，看看他的能力，但這就是比賽的一部分，他們也是想辦法要贏，所以只能尊重。」

自1955年採計故意四壞數據以來，賈吉也是隊史第一位在3連戰累積2轟、4次故意四壞的選手。

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洋基 藍鳥 賈吉

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