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MLB／日媒沒等到「惜別彈」 大谷4支0、2K告別運動家主場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷以4打數沒有安打、吞下2K告別運動家球場。 美聯社
大谷以4打數沒有安打、吞下2K告別運動家球場。 美聯社

大谷翔平大聯盟生涯首安、首勝出現在奧克蘭運動家隊主場，今天是在這裡的最後一場出賽，大谷以4打數沒有安打、吞下2K作收，日本媒體形容無緣「惜別彈」；儘管大谷度過靜悄悄的一天，道奇終場以3：2險勝運動家。

運動家將在明年暫時遷居沙加緬度，預計在2028年搬往阿拉斯加，今年為在奧克蘭的最後一季，此役是大谷在這座球場的最後出賽，2018年他轉戰大聯盟加盟天使隊時，作為打者的首安、作為投手的首勝，都出現在這座球場。

大谷此役首打席遭到三振，接下來連續兩打席都是飛球出局，第7局再度以三振收場，打擊率下滑到3成06。

道奇首局靠赫南德茲（Enrique Hernández）二壘打攻下2分，下半局運動家魯克（Brent Rooker）就以兩分砲追平，3局上畢吉歐（Cavan Biggio）在二壘有人時敲出安打，送回道奇的第3分，此後兩軍分數未再變動。

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大聯盟 運動家 道奇

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